El diputado Ernesto Sánchez (PAN) criticó la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, y dijo que no incluye puntos importantes como el blindaje total contra el dinero ilícito, con fiscalización real y sanciones ejemplares.

Además del otorgamiento de protección federal obligatoria para candidatos en riesgo, y el fortalecimiento de las instituciones electorales. “El Gobierno quiere un INE más débil, pero no un país más seguro”, aseguró.

“La propuesta presidencial insiste en reducir capacidades, estructura y autonomía del INE. Pero cuando se trata de enfrentar al crimen organizado, la reforma se queda muda”, lamentó el panista.

Expuso que la reforma electoral del Ejecutivo no integra ningún mecanismo nuevo para frenar la entrada de dinero ilícito a campañas, la intimidación y asesinato de candidatos, la manipulación de casillas y votantes, y la captura de gobiernos municipales por grupos delictivos.

