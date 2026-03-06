Más Información

Activan 5 mesas de trabajo rumbo a revisión del T-MEC, reporta CCE; avanzarán “por separado” con EU y Canadá

Ahora, desde una estética, diputada Diana Sánchez Barrios vota en sesión del Congreso de la CDMX; prende cámara para participar

Jefe de los Pakal confirma compra de autos de colección; justifica bajo precio porque son destinados a "restauración”

Entre coronas y rosas con figuras de gallo, así luce la tumba de "El Mencho" en Zapopan; "halcones" vigilan el panteón

México debuta con el pie derecho en el Clásico Mundial de Beisbol al vencer contundentemente a Gran Bretaña

Jefe de los Pakal declaró colección de autos clásicos a precio de ganga; compró BMW de 1961 por 12 mil pesos

El diputado Ernesto Sánchez (PAN) criticó la iniciativa dede la presidenta , y dijo que no incluye puntos importantes como el blindaje total contra el dinero ilícito, con fiscalización real y sanciones ejemplares.

Además del otorgamiento de protección federal obligatoria para en riesgo, y el fortalecimiento de las instituciones electorales. “El Gobierno quiere un INE más débil, pero no un país más seguro”, aseguró.

“La propuesta presidencial insiste en reducir capacidades, estructura y autonomía del INE. Pero cuando se trata de enfrentar al crimen organizado, la reforma se queda muda”, lamentó el panista.

Expuso que la reforma electoral del Ejecutivo no integra ningún mecanismo nuevo para frenar la entrada de dinero ilícito a campañas, la intimidación y asesinato de candidatos, la manipulación de casillas y votantes, y la captura de gobiernos municipales por grupos delictivos.

