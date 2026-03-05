Monreal descarta que reforma electoral sea aprobada; “al buen entendedor pocas palabras”, expresa

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, reconoció que la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no será aprobada, ya que no cuenta con el respaldo de sus partidos aliados: el PT y el PVEM.

En conferencia de prensa desde el estado de Puebla, el coordinador guinda señaló que, hasta este momento, sólo los votos de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional son seguros para respaldar este proyecto presidencial.

“Hemos escuchado las expresiones del Partido Verde y la posición del Partido del Trabajo. Al buen entendedor pocas palabras, ellos han dicho que no la acompañarán. Y tampoco la oposición, que son nuestros adversarios reales: PRI, PAN y MC”, dijo.

Monreal Ávila explicó que aunque Morena tiene mayoría simple en el Congreso de la Unión, requiere de la mayoría calificada, que es de dos terceras partes, es decir, aproximadamente 330 votos. “Si tenemos 253, estamos hablando de 70 cuanto menos [lo que se requiere]”, explicó.

“No los tenemos. Y no soy mago ni alquimista. Soy un hombre realista, un modesto diputado que me honra en coordinar a los diputados de Morena. Por eso la presidenta, pensando en esta hipótesis, habla de un Plan B. No lo conozco, me imagino por dónde va”, sostuvo.

Indicó que pese a que la reforma electoral difícilmente será aprobada, Morena actuará con prudencia y respaldará plenamente la iniciativa de la presidenta Sheinbaum.

“Estamos hablando de un desencuentro temporal, un desencuentro transitorio en un acto legislativo que no pone en riesgo la elección del 2027 ni la elección nacional del 2030”, expresó para descartar posibles rupturas en la alianza entre los tres partidos.

Ricardo Monreal también señaló que no critica ni cuestiona las posturas oficiales del PVEM y el PT respecto a la reforma electoral, ya que “uno de los valores en la democracia es la tolerancia”.

