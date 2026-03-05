El vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Héctor Saúl Téllez, solicitó la destitución inmediata del director general del Canal del Congreso, Raúl Paz Alonso, por promover la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, en redes sociales.

El panista señaló que dicha acción revela que en la dirección del órgano de difusión del Legislativo existe una tendencia que favorece al régimen.

“No es apropiado que continúe en su cargo quien omite la naturaleza plural del órgano que dirige y la institucionalidad inherente a su función. Por lo tanto, exijo la destitución inmediata del actual director del Canal del Congreso, dado que no garantiza la imparcialidad que debe regir su desempeño”, escribió en redes sociales.

Téllez descalificó el mensaje compartido por el director general del Canal del Congreso, porque “es inaceptable que manifieste una postura abiertamente partidista e ideologizada. Si su intención es participar activamente en el debate político y añora su afiliación partidista, le sugiero considerar su renuncia”.

La reforma electoral, impulsada por la presidenta @Claudiashein, es un paso para fortalecer la democracia, reducir costos y garantizar que quienes representen al pueblo lo hagan con el voto directo de la ciudadanía. pic.twitter.com/kBeK6Kuuvi — Raúl Paz (@RaulPazMx) March 5, 2026

Por su parte, en su mensaje en redes sociales, el funcionario contestó a los militantes del PT, quienes han asegurado que la reforma electoral es un “retroceso democrático”.

“Dicen que la reforma electoral es un retroceso, pero es todo lo contrario. La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum no debilita la democracia, la fortalece. No es regresar al pasado, es avanzar hacia una democracia más auténtica”, aseguró Paz Alonso.

