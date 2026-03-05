Más Información

A tres días del 8M, violencia feminicida pega a Morelos; confirman fallecimiento de Karol Toledo, el segundo caso en menos de una semana

A tres días del 8M, violencia feminicida pega a Morelos; confirman fallecimiento de Karol Toledo, el segundo caso en menos de una semana

Atacan comandancia de Luis Moya, Zacatecas; estalla presunto vehículo con explosivos y deja tres policías heridos

Atacan comandancia de Luis Moya, Zacatecas; estalla presunto vehículo con explosivos y deja tres policías heridos

PT no apoyará reforma electoral, asegura Reginaldo; busca consolidar partido único, acusa

PT no apoyará reforma electoral, asegura Reginaldo; busca consolidar partido único, acusa

Alito Moreno pide alianza a MC y PAN para “derrotar” a Morena; “la división solo beneficia al poder”, asegura

Alito Moreno pide alianza a MC y PAN para “derrotar” a Morena; “la división solo beneficia al poder”, asegura

Quién es Markwayne Mullin; el senador cercano a Trump nominado a Seguridad Nacional de EU que propone "acabar con los cárteles"

Quién es Markwayne Mullin; el senador cercano a Trump nominado a Seguridad Nacional de EU que propone "acabar con los cárteles"

Previo al 8M, blindan Palacio Nacional con vallas de metal; buscan "evitar confrontación entre policías y manifestantes"

Previo al 8M, blindan Palacio Nacional con vallas de metal; buscan "evitar confrontación entre policías y manifestantes"

El diputado Víctor Hugo Lobo, presidente de la Comisión Política-Electoral de la Cámara de Diputados, informó que están trabajando para tener el dictamen de la la próxima semana.

Con ello, adelantar las fechas que dio el pasado 2 de marzo, cuando dijo que tendrían el dictamen el 16 de marzo y se enviaría al pleno, posiblemente el 24 marzo.

"Nosotros estamos apurando los trabajos legislativos para tener la posibilidad de tener la siguiente semana el dictamen", dijo en conferencia de prensa.

Lee también

Aunque el legislador morenista no aseguró que se cancelarán los foros para analizar la reforma, dijo que cuentan con información suficiente.

“¿Están descartados ya los foros? Habido muchísimo análisis y discusión, nos hemos hecho llegar toda la información que se dieron en las audiencias públicas a lo largo del país, poco más de 36 a nivel . Tenemos los elementos suficientes con la información que nos llegó oficialmente", expresó.

Por su parte, el coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, afirmó que la próxima semana podría votarse la reforma electoral en el pleno.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]