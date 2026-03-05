PT no apoyará reforma electoral, asegura Reginaldo; busca consolidar partido único, acusa

Más Información

El coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, reiteró que su bancada no apoyará la iniciativa de de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Dijo que la propuesta del Ejecutivo rompe el sistema político del país.

“Nosotros estamos en la misma postura, y que hemos mantenido desde antes que llegara la reforma, y ahora que llegó, y hemos dicho con toda franqueza, no la vamos a acompañar por la ruta que trae de que rompe con el sistema político mexicano de la representación política", dijo.

Insistió en que la reforma electoral busca consolidar a un partido único en México.

"Lo que provoca es verdaderos problemas, no solo en el tema de que rompe con el sistema de representación, sino que afecta también a las acciones afirmativas y, sobre todo, lo que hace es que vuelve como especie de franquicias innecesarias a los , y la tendencia en esa dirección es a consolidar toda la fuerza en una en un solo partido político”, afirmó.

