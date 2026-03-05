La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la creación de un comité que elegirá a la persona que recibirá el boleto que originalmente le correspondía para asistir al partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el cual se celebrará el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca.

Cabe mencionar que la Mandataria federal ha mencionado que decidió regalar su entrada para que una niña que no tenga posibilidades económicas pueda asistir al evento y representar a México en la ceremonia inaugural del torneo.

Ha mencionado que ella no acudirá al estadio, sino que seguirá la inauguración desde el Zócalo de la Ciudad de México, donde se prevé la realización de actividades para ver el arranque del Mundial.

¿Quiénes integran el comité para elegir a la ganadora?

Para seleccionar a la ganadora, la Presidenta anunció este jueves que convocó a un comité integrado por destacadas mujeres del ámbito deportivo y periodístico: la futbolista Charlyn Corral, la árbitra internacional Katia Itzel García Mendoza y la periodista deportiva Gabriela Fernández.

“Están aquí Charlyn Corral y Katia Itzel García Mendoza, que es nuestra árbitra mexicana, y Gabriela Fernández, que es periodista deportiva. Ellas son el comité seleccionador de quién se va a llevar el boleto para la inauguración del Mundial”, expresó la Presidenta.

La Mandataria federal adelantó que se darán a conocer los detalles del concurso y el proceso de inscripción para elegir a quién dará el boleto.

Jóvenes derrocharán talento en concurso: Katia Itzel García

La árbitra internacional Katia Itzel García dijo que “es una alegría ser parte de la historia de México” y confió en que las jóvenes que participen por el boleto, derrocharán talento para la elección de la ganadora.

“Hoy ya vamos ganando 1-0. Cada mujer, cada joven y cada niña que participan dentro del mundo de futbol representan a nuestras antepasadas, a nuestras abuelas, aquellas que les dijeron que el futbol era solo para hombres y vieron esfumarse un sueño si ni siquiera haber comenzado (...)”, expresó al hacer un llamado contra la violencia, exclusión y machismo.

Charlyn Corral llama a valorar el talento de las futbolistas

Al contar entre el llanto su experiencia en el mundo del futbol, la futbolista Charlyn Corral alentó a las mujeres que participen por el boleto a no solo dominar un balón: “Creo que es ganar un premio, pero sobre todo representar un sueño de muchas niñas”.

Corral también hizo un llamado a valorar el talento de las futbolistas y apoyar al futbol femenil.

El deporte hace mejores seres humanos: Gabriela Fernández

La periodista de deportes y comentarista Gabriela Fernández de Lara externó que el deporte hace mejores seres humanos: “Cuando el balón rueda, los sueños pueden llegar a cualquier lado”.

