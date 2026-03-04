Más Información

Mundial 2026: Harfuch sostiene reunión con representantes de la FIFA; coordina labores de seguridad rumbo a la Copa del Mundo

Mundial 2026: Harfuch sostiene reunión con representantes de la FIFA; coordina labores de seguridad rumbo a la Copa del Mundo

Cámara de Diputados recibe reforma electoral de Sheinbaum; plantea modificar 11 artículos

Cámara de Diputados recibe reforma electoral de Sheinbaum; plantea modificar 11 artículos

Apagón afecta dos tercios de Cuba; falta de suministro es por fallo masivo en el sistema eléctrico nacional

Apagón afecta dos tercios de Cuba; falta de suministro es por fallo masivo en el sistema eléctrico nacional

Feminicidios sacuden al país en el marco del 8M; casos de Ana Karen, Kimberly y Amparo generan indignación

Feminicidios sacuden al país en el marco del 8M; casos de Ana Karen, Kimberly y Amparo generan indignación

Reportan combates aéreos en Tehéran; Israel afirma que uno de sus aviones derribó un caza iraní por “primera vez en la historia”

Reportan combates aéreos en Tehéran; Israel afirma que uno de sus aviones derribó un caza iraní por “primera vez en la historia”

“El Mencho” también tenía sicarios digitales; pagaba a red de hackers hasta viáticos

“El Mencho” también tenía sicarios digitales; pagaba a red de hackers hasta viáticos

El pleno del Senado realizó una sesión solemne para conmemorar el , donde legisladoras de todos los partidos expusieron su visión sobre la situación que viven la inmensa mayoría de niñas, adolescentes y mujeres adultas en el país, en medio de escenarios de violencia y discriminación laboral y social.

Enfundadas en su mayoría en ropa de color morado, las senadoras oficialistas se autoelogiaron al apuntar avances y el tener la primera mujer Presidenta en México; mientras que las opositoras recordaron la grave situación que se vive en materia de feminicidio, desapariciones, abusos sexuales y discriminación contra las jóvenes mexicanas.

“Habrá quienes hablaron y quien hablen de la presidenta Claudia…Yo prefiero hablar de Rosario, la niña de 14 años que en Oaxaca la vendieron por un marrano, un guajolote y 500 pesos a un hombre que la violaba y la golpeaba todos los días”, expuso en tribuna la senadora del PAN, Laura Esquivel.

Lee también

Agregó que ese es el México que viven nuestras niñas, el de la violencia, el del miedo, el de la marginación y la desigualdad, el del abandono y la indiferencia, el de las sesiones solemnes y moradas cada 8 de marzo.

, presidenta del Senado y senadora por Morena, dijo que la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, cada 8 de marzo, es resultado de la importancia de visibilizar el papel de la mujer en la construcción de un país más igualitario, no obstante, anteriormente existieron luchas, desprotección y violencia en un sistema que negaba a las mujeres su humanidad y dignidad.

Reconoció, ante la secretaria de la Mujeres, , que la violencia, las brechas salariales y la discriminación estructural recuerdan que la igualdad sustantiva sigue siendo una tarea pendiente y resaltó las contribuciones de la Presidenta de México para fortalecer las condiciones de igualdad y visibilizar el papel de las mujeres en la construcción democrática del país.

Mely Romero, senadora del PRI, recordó que cada 8 de marzo las mujeres mexicanas marchan porque hay más de 133 mil personas desaparecidas y casi 30 mil de ellas son mujeres, que se marcha porque de entre todas y todos los desaparecidos, más de la mitad de los menores de edad son mujeres.

Lee también

Liz Sánchez, senadora del PT, dijo que el Día Internacional de las Mujeres debe ser la fecha en que el país entero debería detenerse a mirar de frente una realidad que viven miles de mujeres: la violencia sistemática. “La violencia que se vive en el silencio de los hogares. La que se esconde en las brechas salariales. La que se normaliza en el acoso cotidiano. La que se expresa de forma brutal en los feminicidios”.

Sin embargo, expuso que México vive un momento histórico con la llegada de la presidenta que es el resultado de décadas de lucha de mujeres que abrieron camino en la política, en la academia, en la ciencia, en los movimientos sociales y en los espacios públicos que durante siglos les fueron negados.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]