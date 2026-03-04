De cara a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer el próximo domingo 8 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que “es probable” que se blinde el Palacio Nacional.

En su conferencia mañanera de este 4 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que “hay muchos avances” para las mujeres en México, pero “obviamente falta más, no es suficiente hasta donde hemos llegado”.

“Es probable que se blinde Palacio Nacional”, dijo la Mandataria federal al señalar que en las movilizaciones del 8M participan integrantes el bloque negro y otros grupos que buscan dañar el recinto histórico.

“Para evitar una confrontación entre policías y mujeres, ponemos estas vallas”, señaló.

La titular del Ejecutivo federal comentó que las mexicanas necesitan mayor protección del Estado y avance en la autonomía económica.

Destacó que los feminicidios han disminuido y se ha avanzado en los protocolos para su investigación. Entre los avances de su administración, destacó las Cartillas de Derechos para las Mujeres, el llamado para el sistema de cuidados y Centros Libres, entre otros.

Apuntó que este mes se presentarán indicadores nacionales e internacionales de la situación de las mujeres en el país.

