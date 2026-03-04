Más Información

“El Mencho” también tenía sicarios digitales; pagaba a red de hackers hasta viáticos

“El Mencho” también tenía sicarios digitales; pagaba a red de hackers hasta viáticos

VIDEO EU hunde barco iraní con torpedo lanzado desde un submarino; es el primer ataque de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial

VIDEO EU hunde barco iraní con torpedo lanzado desde un submarino; es el primer ataque de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial

Reforma electoral: Sheinbaum tiene "plan B" si no se aprueba; "no es una derrota, es una victoria porque la presenté", dice

Reforma electoral: Sheinbaum tiene "plan B" si no se aprueba; "no es una derrota, es una victoria porque la presenté", dice

Van 279 mexicanos evacuados por conflicto de Medio Oriente; han salido desde Egipto, Jordania y Turquía: Sheinbaum

Van 279 mexicanos evacuados por conflicto de Medio Oriente; han salido desde Egipto, Jordania y Turquía: Sheinbaum

Los Santos del Narco: La devoción secreta de "El Mencho" y otros líderes delincuenciales

Los Santos del Narco: La devoción secreta de "El Mencho" y otros líderes delincuenciales

Pablo Gómez: INE y partidos deben moderar sus gastos

Pablo Gómez: INE y partidos deben moderar sus gastos

La presidenta informó que este viernes 6 de marzo realizará su mañanera en Guadalajara, Jalisco, días después del operativo contra Nemesio Rubén Oseguera Cervantes , quien resultó abatido en esa entidad.

El viernes, la titular del Ejecutivo federal también sostendrá la reunión con el gabinete de Seguridad en .

En su conferencia mañanera de este 4 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que el sábado sostendrá una gira por el Estado de México.

Lee también

“El domingo, que es, vamos a hacer un evento con las mujeres de la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, y otras mujeres, aquí en la Ciudad.

“Y el lunes los voy a invitar, en la mañana vamos a hacer la mañanera fuera a la Gustavo A. Madero, vamos a inaugurar el hospital de La Pastora, que es el primer centro oncológico integral”, detalló.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]