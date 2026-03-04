La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que este viernes 6 de marzo realizará su mañanera en Guadalajara, Jalisco, días después del operativo contra Nemesio Rubén Oseguera Cervantes “El Mencho”, quien resultó abatido en esa entidad.

El viernes, la titular del Ejecutivo federal también sostendrá la reunión con el gabinete de Seguridad en Jalisco.

En su conferencia mañanera de este 4 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que el sábado sostendrá una gira por el Estado de México.

“El domingo, que es Día de la Mujer, vamos a hacer un evento con las mujeres de la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, y otras mujeres, aquí en la Ciudad.

“Y el lunes los voy a invitar, en la mañana vamos a hacer la mañanera fuera a la Gustavo A. Madero, vamos a inaugurar el hospital de La Pastora, que es el primer centro oncológico integral”, detalló.

