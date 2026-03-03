Un Juez de Control dictó una sentencia de treinta y cinco años de prisión en contra de Rubén “N”, al ser declarado culpable del delito de feminicidio, de su propia madre, a la que primeramente la agredió y luego la lesionó con un arma blanca provocándole la muerte.

En la audiencia de procedimiento abreviado, además de la pena privativa de la libertad, se le impuso una multa de $51,870 pesos; además se le condeno al sentenciado al pago de $1,055,869 pesos por concepto de reparación del daño.

Según las investigaciones, el pasado 29 de noviembre del 2023, en el interior de un domicilio de la ciudad de Mazatlán, Rubén “N” agredió físicamente a su madre y posteriormente la lesionó con un arma blanca, provocándole la muerte.

Lee también Suspenden clases en CBTIS de Lerdo, Durango, por amenazas de tiroteo; director presenta denuncia ante Vicefiscalía

Los reportes de este feminicidio registrado el dia 29 de noviembre del 2023, en las líneas de emergencia de la Policía Municipal se captaron denuncias de que en la colonia Rafael Buelna, en el sentido que en una de las viviendas se escuchaban gritos y golpes, donde vivía una mujer adulta, por lo que vecinos acudieron a ver que sucedía.

Los vecinos que llegaron a la vivienda, se percataron que la mujer estaba tirada en el suelo con rastros de sangre en la cabeza y muy cerca de ella, su hijo de nombre Rubén “N”, por lo que cercaron el inmueble para impedir que este huyera del lugar.

Rubén “N”, quien se encontraba en proceso de rehabilitaciòn por problemas de adiciones, cerro las puertas para que no ingresaran los policias, los cuales tuvieron que derribarlas para poder certificar lo que sucedìa y detenerlo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL