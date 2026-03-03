El Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS 4) del municipio de Lerdo, Durango, suspendió clases este martes en su turno matutino debido a una amenaza de tiroteo que fue encontrada en el baño.

Eftrén Pérez Ortega, director del plantel, detalló que encontraron una pinta con una amenaza en uno de los baños de los alumnos en donde decía “Tiroteo escolar” y la fecha del 3 de marzo de 2026.

El director mencionó que se comunicó con la mesa de Construcción de Paz y Seguridad en La Laguna, lo que derivó en una revisión por parte de elementos de la Guardia Nacional. Sin embargo, posterior a la revisión, cerca de dos o tres horas después, le enteraron al director que en otros baños existían amenazas similares. “No quisieron entender. Tiroteo escolar”.

Por tal motivo se decidió suspender las clases en este turno y el director levantó una denuncia en la Vicefiscalía de Lerdo por el delito de amenazas.

Dijo que se intentará reanudar las actividades, sin embargo, se realizará el Operativo Mochila con la ayuda de la policía municipal.

El director mencionó que el plantel cuenta con 2 mil 500 alumnos repartidos en dos turnos, por lo que les competerá a las autoridades indagar sobre estas amenazas.

