Para reducir las brechas históricas de desigualdad y combatir las violencias de género en todos los sectores, la ha concretado, hasta el momento, la firma de 28 convenios de colaboración estratégicos con diversas instituciones del gobierno federal, universidades y empresas privadas.

La secretaria de las Mujeres, , señaló que con los acuerdos firmados se busca establecer mecanismos operativos que ayuden en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, especialmente en los sectores laboral y académico.

Entre los 28 aliados estratégicos que se han sumado a esta ruta de transformación se encuentran la Secretaría de Marina (), la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB) y plataformas digitales de movilidad, como Uber y DiDi.

La colaboración técnica impulsada por la Secretaría de las Mujeres contempla el diseño de para el personal en materia de derechos humanos, interculturalidad y no discriminación.

En un comunicado, la dependencia explicó que un punto prioritario de estos convenios es el análisis y la actualización de los protocolos de atención a víctimas de violencia laboral, para garantizar así que existan rutas críticas de atención seguras y efectivas.

Como parte de las acciones, cada convenio integra campañas permanentes de prevención que fomentan la confianza en la denuncia ante la .

Se contempla también la distribución masiva de la Cartilla de Derechos de las Mujeres, herramienta pedagógica que forma parte de los Compromisos del Segundo Piso de la Cuarta Transformación y que abona al cambio cultural necesario para lograr un nuevo pacto de convivencia entre mujeres y hombres, con base en el respeto y la igualdad.

Dijo que con este despliegue territorial e institucional coordinado por la dependencia, se busca que las mujeres cuenten con las herramientas necesarias para identificar la vulneración de sus derechos y sepan con claridad a qué instancias acudir.

A través de estas alianzas, la Secretaría de las Mujeres busca trazar rutas efectivas para que la igualdad sustantiva y el se traduzcan en acciones tangibles y resultados concretos para todas las mexicanas.

