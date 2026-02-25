Para reducir las brechas históricas de desigualdad y combatir las violencias de género en todos los sectores, la Secretaría de las Mujeres ha concretado, hasta el momento, la firma de 28 convenios de colaboración estratégicos con diversas instituciones del gobierno federal, universidades y empresas privadas.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, señaló que con los acuerdos firmados se busca establecer mecanismos operativos que ayuden en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, especialmente en los sectores laboral y académico.

Entre los 28 aliados estratégicos que se han sumado a esta ruta de transformación se encuentran la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB) y plataformas digitales de movilidad, como Uber y DiDi.

La colaboración técnica impulsada por la Secretaría de las Mujeres contempla el diseño de estrategias de formación y sensibilización para el personal en materia de derechos humanos, interculturalidad y no discriminación.

En un comunicado, la dependencia explicó que un punto prioritario de estos convenios es el análisis y la actualización de los protocolos de atención a víctimas de violencia laboral, para garantizar así que existan rutas críticas de atención seguras y efectivas.

Como parte de las acciones, cada convenio integra campañas permanentes de prevención que fomentan la confianza en la denuncia ante la violencia de género.

Se contempla también la distribución masiva de la Cartilla de Derechos de las Mujeres, herramienta pedagógica que forma parte de los Compromisos del Segundo Piso de la Cuarta Transformación y que abona al cambio cultural necesario para lograr un nuevo pacto de convivencia entre mujeres y hombres, con base en el respeto y la igualdad.

Dijo que con este despliegue territorial e institucional coordinado por la dependencia, se busca que las mujeres cuenten con las herramientas necesarias para identificar la vulneración de sus derechos y sepan con claridad a qué instancias acudir.

A través de estas alianzas, la Secretaría de las Mujeres busca trazar rutas efectivas para que la igualdad sustantiva y el derecho a una vida libre de violencias se traduzcan en acciones tangibles y resultados concretos para todas las mexicanas.

mahc/apr