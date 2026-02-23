Más Información
Elementos de la Secretaría Marina (Semar) localizaron y erradicaron 34 plantíos de amapola en inmediaciones de los poblados El Magueyito, Los Encinos y Tempisque, municipio Del Nayar, Nayarit.
Estas acciones se efectuaron mediante patrullajes de disuasión y vigilancia terrestre, localizando los plantíos en un área de 98 mil 100 metros cuadrados, y procediendo a su erradicación y destrucción en el lugar, contabilizando aproximadamente un millón 962 mil plantas.
La Semar resaltó que la erradicación de estos cultivos ilícitos contribuye a debilitar la cadena de producción y distribución de drogas, evitando que estas sustancias lleguen a los mercados nacionales e internacionales.
La dependencia enfatizó que coadyuva en la suma de esfuerzos del Gobierno para combatir la producción de drogas en el país, debilitando las capacidades logísticas y financieras de los grupos delictivos, y contribuyendo a la seguridad y bienestar de la población.
