El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó la noche del domingo que algunas de sus oficinas y Módulos de Servicios Tributarios (MST) suspenderán actividades el lunes 23 de febrero, en los estados de Jalisco, Michoacán, Nayarit y Colima.

Detalló que en Jalisco permanecerán cerradas sus oficinas Desconcentradas de Guadalajara 1, 2 y 3 en Zapopan.

También los módulos en Puerto Vallarta, Ocotlán, Autlán de Navarro, Ciudad Guzmán y de Tepatitlán.

Mientras que en Michoacán la Oficina Desconcentrada 1 de Morelia y los módulos de Apatzingán, en La Piedad, en Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, Sahuayo, Uruapan, Zamora, Zitácuaro y en Lagos de Moreno.

Por su parte en Nayarit no tendrá actividades la Oficina Desconcentrada 1 en Tepic.

En Colima estará suspendido el servicio en el módulo tributario localizado en Manzanillo.

El SAT dio a conocer que las citas que los contribuyentes tengan confirmadas para trámites presenciales, serán reprogramadas cuando se reanude la atención.

Pidió a los contribuyentes mantenerse informados a través de los medios oficiales:

Portal del SAT: sat.gob.mx

Comunicados de Prensa

Facebook: SAT México

X: @SATMX

Instagram: satmx

YouTube: @satmx

Tiktok: @sat_

