Más Información

Caos por “El Mencho” desata 252 bloqueos en 20 estados; 90% ya fueron desactivados, afirma el Gabinete de Seguridad

Caos por “El Mencho” desata 252 bloqueos en 20 estados; 90% ya fueron desactivados, afirma el Gabinete de Seguridad

Casa Blanca felicita al Ejército por caída de "El Mencho"; confirma apoyo de inteligencia a México

Casa Blanca felicita al Ejército por caída de "El Mencho"; confirma apoyo de inteligencia a México

Universidades ajustan modalidades de clases por violencia tras muerte de "El Mencho"; UNAM, UDG y UAEMéx aplican clases virtuales e híbridas

Universidades ajustan modalidades de clases por violencia tras muerte de "El Mencho"; UNAM, UDG y UAEMéx aplican clases virtuales e híbridas

El capo con precio internacional; esta es la millonaria recompensa que ofrecía EU por "El Mencho", líder del CJNG

El capo con precio internacional; esta es la millonaria recompensa que ofrecía EU por "El Mencho", líder del CJNG

Violencia en Jalisco tras muerte de "El Mencho" deja 25 detenidos; saquean 69 tiendas Oxxo y dañan 18 sucursales del Banco del Bienestar

Violencia en Jalisco tras muerte de "El Mencho" deja 25 detenidos; saquean 69 tiendas Oxxo y dañan 18 sucursales del Banco del Bienestar

El Servicio de Administración Tributaria () informó la noche del domingo que algunas de sus oficinas y Módulos de Servicios Tributarios (MST) suspenderán actividades el lunes 23 de febrero, en los estados de Jalisco, Michoacán, Nayarit y Colima.

Detalló que en Jalisco permanecerán cerradas sus oficinas Desconcentradas de 1, 2 y 3 en Zapopan.

También los módulos en Puerto Vallarta, Ocotlán, Autlán de Navarro, Ciudad Guzmán y de Tepatitlán.

Lee también

Mientras que en Michoacán la Oficina Desconcentrada 1 de Morelia y los módulos de Apatzingán, en La Piedad, en Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, Sahuayo, Uruapan, Zamora, Zitácuaro y en Lagos de Moreno.

Por su parte en Nayarit no tendrá actividades la Oficina Desconcentrada 1 en Tepic.

En Colima estará suspendido el servicio en el módulo tributario localizado en Manzanillo.

Lee también

El SAT dio a conocer que las citas que los contribuyentes tengan confirmadas para trámites presenciales, serán reprogramadas cuando se reanude la atención.

Pidió a los contribuyentes mantenerse informados a través de los medios oficiales:

  • Portal del SAT: sat.gob.mx
  • Comunicados de Prensa
  • Facebook: SAT México
  • X: @SATMX
  • Instagram: satmx
  • YouTube: @satmx
  • Tiktok: @sat_
  • Yahoo Mail: busca, organiza, toma el control de tu buzón
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]