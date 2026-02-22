Tras el reporte del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se registraron bloqueos carreteros, quema de vehículos y momentos de tensión en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

En redes sociales comenzaron a circular videos en los que se observa a personas correr dentro de las instalaciones aeroportuarias.

Marani Ceja, pasajera de un vuelo procedente de Newark con destino final a la Ciudad de México, con escala en Guadalajara, relató que al aterrizar la tripulación informó que no podrían descender de la aeronave.

En entrevista con EL UNIVERSAL, detalló que, por indicaciones del piloto, los pasajeros permanecerían a bordo hasta nuevo aviso, debido a la suspensión temporal de llegadas y salidas. Asimismo, el personal del vuelo les comunicó que el aeropuerto se encontraba “acorazado” por motivos de seguridad.

"Cuando llegamos, fue justo cuando empezaron las movilizaciones; las personas empezaron a entrar a la pista corriendo a esconderse. Se escucharon las alarmas en el aeropuerto y varios vehículos de seguridad del propio aeropuerto. Desde que aterrizamos, los alrededores están en llamas, mucho humo por todos lados", narró.

Aunque precisó que no se han escuchado detonaciones en las inmediaciones ni dentro de la terminal aérea, señaló que sí fue evidente la movilización y el resguardo de personas ante la situación.

Luego de permanecer cerca de una hora a bordo, Marani Ceja informó que la tripulación les comunicó que las operaciones comenzarían a normalizarse de manera paulatina.

"Psicosis" genera falsa alarma en aeropuerto de Guadalajara

Minutos más tarde, el Gabinete de Seguridad confirmó que los aeropuertos de Jalisco operaban con normalidad.

“Los pasajeros están tomando sus vuelos conforme a lo programado y no se registra ningún evento relevante en las instalaciones”, señaló la autoridad a través de sus redes sociales.

Mientras que, a través de un comunicado, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara precisó que no se han registrado incidentes al interior de la terminal aérea y que no existe riesgo para pasajeros, colaboradores y visitantes.

Aclaró que los videos que circulan en redes sociales se trató de una psicosis presentada entre los pasajeros. Ante la situación, pidió a los pasajeros mantener la calma y atender las indicaciones del personal aeroportuario.

Indicó que sus operaciones continúan con normalidad, sin cancelaciones ni afectaciones en las operaciones aéreas. Detalló que las situaciones registradas en diversas partes del estado no impactan en la operación interna de la terminal aérea ni en la seguridad dentro de sus instalaciones.

Afirmó que las instalaciones se encuentran bajo el resguardo de los elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

