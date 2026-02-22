Más Información

La embajada de Estados Unidos en México emitió este domingo una alerta de seguridad, tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “”, durante un operativo de seguridad.

En un comunicado en redes sociales, la embajada emitió alerta para los estados de Jalisco (incluyendo Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara), Tamaulipas (incluyendo Reynosa y otras municipalidade), algunas zonas de Michoacán, Guerrero y Nuevo León, debido a “operaciones de seguridad continuas en múltiples estados, bloqueos carreteros y ”.

La embajada llamó a evitar áreas donde las autoridades estén operando. “Busquen refugio y minimicen los movimientos innecesarios. Monitoreen medios locales para actualizaciones”.

“Debido a las operaciones de seguridad en curso y los relacionados y la actividad delictiva, los ciudadanos estadounidenses en los lugares mencionados deben refugiarse en el lugar hasta nuevo aviso".

Asimismo, la embajada pidió seguir directrices de las autoridades locales y dijo que, “en caso de emergencia, llamen al 911”.

Recomendó evitar aglomeraciones y mantener a la familia y amigos “al tanto de su ubicación vía telefónica, texto y ”.

Con información de Eduardo Dina

