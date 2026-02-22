Más Información
Tras muerte de "El Mencho", se reportan bloqueos carreteros y quema de vehículos en al menos 8 estados; cierres y afectaciones a la circulación
Sheinbaum evita hablar de abatimiento de "El Mencho"; "va a informar el gabinete de Seguridad", dice
Perfil: El ascenso y caída de “El Mencho”; era el rostro del CJNG y uno de los capos más buscados del país
Hallan sin vida a 5 mujeres reportadas como desaparecidas en Celaya, Guanajuato; sus cuerpos estaban en pozos agrícolas
Ríos Farjat, Laynez Potisek y Cossío, se suman a "Somos México"; Acosta Naranjo es electo como su presidente en asamblea constitutiva
La embajada de Estados Unidos en México emitió este domingo una alerta de seguridad, tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, durante un operativo de seguridad.
En un comunicado en redes sociales, la embajada emitió alerta para los estados de Jalisco (incluyendo Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara), Tamaulipas (incluyendo Reynosa y otras municipalidade), algunas zonas de Michoacán, Guerrero y Nuevo León, debido a “operaciones de seguridad continuas en múltiples estados, bloqueos carreteros y actividad criminal”.
La embajada llamó a evitar áreas donde las autoridades estén operando. “Busquen refugio y minimicen los movimientos innecesarios. Monitoreen medios locales para actualizaciones”.
Lee también Reportan muerte de “El Mencho” en operativo; fuentes federales confirman el deceso
“Debido a las operaciones de seguridad en curso y los bloqueos de carreteras relacionados y la actividad delictiva, los ciudadanos estadounidenses en los lugares mencionados deben refugiarse en el lugar hasta nuevo aviso".
Asimismo, la embajada pidió seguir directrices de las autoridades locales y dijo que, “en caso de emergencia, llamen al 911”.
Recomendó evitar aglomeraciones y mantener a la familia y amigos “al tanto de su ubicación vía telefónica, texto y redes sociales”.
Con información de Eduardo Dina
México aprieta al CJNG de “El Mencho”; suman 21 detenidos, entre operadores y sicarios, en arranque de 2026
ss
Más Información
Noticias según tus intereses
[Publicidad]