Irapuato, Gto.- “Hay una investigación en proceso”, dijo el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, luego de que Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra un consorcio hotelero mexicano situado en Puerto Vallarta, por una red de fraude de tiempos compartidos ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 20 de febrero en la XII región militar de Irapuato, García Harfuch indicó hay más casos en otras entidades.

Destacó que hay coordinación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro sobre el caso en Puerto Vallarta.

Al cuestionarle sobre las personas involucradas, el titular de la SSPC insistió en que hay una investigación en proceso y señaló que la UIF hizo una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) “y ellos darán informe”.

“De ese caso en específico ya se enlistaron las empresas vinculadas y las personas. Pero sí hay otros casos en otros estados de la República que se siguen investigando”, dijo.

Reiteró que la UIF lleva el caso del resort en Puerto Vallarta con la FGR.

EU anuncia sanciones a consorcio hotelero mexicano por red de fraude de tiempos compartidos

Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra un consorcio hotelero mexicano situado en Puerto Vallarta por una red de fraude de tiempos compartidos ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación.

La medida se aplica contra Kovay Gardens, “un resort mexicano de tiempo compartido, así como a cinco personas mexicanas y a 17 empresas mexicanas asociadas con la red”, explicó el Departamento del Tesoro en un comunicado, en el que detalló que Kovay se ubica al noroeste de Puerto Vallarta, en La Cruz de Huanacaxtle, en la Riviera Nayarit.

“Muchas de estas personas y entidades tienen su base en o cerca de Puerto Vallarta, un popular destino turístico que también sirve como bastión estratégico para el CJNG”, añadió el texto.

