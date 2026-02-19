La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos anunció sanciones contra una red de fraude relacionada con los tiempos compartidos y vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las sanciones incluyen al complejo turístico Kovay Gardens, así como a cinco personas y 17 empresas mexicanas asociadas a la red que, detalló la OFAC, opera principalmente en Puerto Vallarta, Jalisco, y Bahía de Banderas, en Nayarit.

“Ya sea mediante el tráfico de fentanilo a nuestras fronteras o la organización de estafas de tiempo compartido, los cárteles terroristas de la droga como el CJNG victimizan constantemente a los estadounidenses para obtener beneficios”, afirmó en un comunicado el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, continuaremos nuestros esfuerzos para erradicar por completo la capacidad de los cárteles de generar ingresos y aterrorizar a los estadounidenses”, añadió.

La OFAC denunció que Kovay Gardens es un complejo de tiempo compartido controlado por el CJNG, situado al noroeste de Puerto Vallarta, en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit.

“Kovay Gardens utiliza tácticas deshonestas, como llamadas automáticas, para atraer a posibles compradores a presentaciones, donde utiliza prácticas de venta engañosas para seducirlos”, indica el comunicado.

Los sancionados por EU ligados al CJNG

También fue sancionada Administradora y Comercializadora del Mar que, según la OFAC, provee servicios a Kovay Gardens, incluyendo el procesamiento de las reservaciones de hotel.

Sobre los sancionados, se trata de Carlos Humberto Rivera Miramontes, fundador de Kovay Gardens; Oscar Enrique Jiménez Tapia, alias “Tagayas”, José Luis Gutiérrez Ochoa, alias “Tolin” (con conexiones familiares cercanas con Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del CJNG); Jonathan Faustino Ríos González, alias “Johnny Hood” y José Eduardo Palacios Rodríguez. En el caso de estos dos últimos, se les señala de operar salas de venta agresiva dedicadas al fraude de tiempo compartido para el CJNG.

La OFAC anunció asimismo sanciones contra la red empresarial Rivera Miramontes, compuesta por 13 compañías. Se trata de Punto 54, S.A. de C.V.; High Land Park, S.A. de C.V., que operan en el sector turístico; Colinas Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V., Ornitorrinco Inmobiliaria, S.A. de C.V., y VG Desarrollos De La Bahía, S.A. de C.V., que se dedican a actividades inmobiliarias; Deep Blue Desarrollos, S. de R.L. de C.V., Deep Blue Servicios, S.A. de C.V., Estrategia PVR, S. de R.L. de C.V., y Reef Administracion Avanzada, S. de R.L. de C.V., que están en el sector de los servicios financieros; Asesoria y Servicios Importadores, S.A. de C.V., que es una empresa de servicios empresariales; Corporativo Controlador Explora, S.A. de C.V., que es una sociedad de cartera, y la empresa de combustibles Solugas Soluciones en Gasolineras.

6 mil víctimas denunciaron pérdidas por casi 300 mdd: FBI

El comunicado indica que desde que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro, la OFAC y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) emitieron un aviso conjunto sobre el fraude de tiempo compartido asociado con organizaciones criminales transnacionales con sede en México para proporcionar a las instituciones financieras una visión general de estos esquemas, la FinCEN ha recibido más de 850 informes de actividades sospechosas que citan el aviso.

“En conjunto, estos informes de actividades sospechosas identificaron aproximadamente 330 millones de dólares en actividades sospechosas potencialmente relacionadas con el fraude en el tiempo compartido. De media, la FinCEN recibe aproximadamente 40 informes de actividades sospechosas al mes relacionados con posibles fraudes en el ámbito del tiempo compartido, con un promedio de 383 mil dólares y un promedio de 42 mil dólares en actividades sospechosas”.

El documento detalla que, de acuerdo con el FBI, unas 6 mil víctimas estadounidenses denunciaron haber perdido casi 300 millones de dólares entre 2019 y 2023 a causa de estafas relacionadas con el tiempo compartido en México.

Solo en 2024, el Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3) del FBI recibió casi 900 denuncias relacionadas con estafas de tiempo compartido en México, con pérdidas declaradas de más de 50 millones de dólares. Sin embargo, advierte el comunicado, es probable que estas cifras subestimen las pérdidas totales, ya que el FBI cree que la gran mayoría de las víctimas no denuncian la estafa por vergüenza, entre otras razones.

