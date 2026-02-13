Más Información

FGR solicita extradición de dos colaboradores de Silvano Aureoles por desvío de recursos; los ubica en EU y Argentina

FGR solicita extradición de dos colaboradores de Silvano Aureoles por desvío de recursos; los ubica en EU y Argentina

Prevén lograr inmunidad comunitaria contra sarampión en CDMX en un mes; van más de 1 millón 62 mil capitalinos vacunados

Prevén lograr inmunidad comunitaria contra sarampión en CDMX en un mes; van más de 1 millón 62 mil capitalinos vacunados

Roberto Blanco, "El señor de los Buques", se ampara contra detención; está ligado a red de huachicol fiscal

Roberto Blanco, "El señor de los Buques", se ampara contra detención; está ligado a red de huachicol fiscal

Se mantiene Fase 1 de contingencia ambiental; estiman mala calidad del aire para este viernes 13 de febrero

Se mantiene Fase 1 de contingencia ambiental; estiman mala calidad del aire para este viernes 13 de febrero

Donovan Carrillo deslumbra en la final de Milán-Cortina 2026

Donovan Carrillo deslumbra en la final de Milán-Cortina 2026

Sheinbaum no descarta abrir puente aéreo para enviar ayuda a Cuba; dice que no hay restricción de vuelos a la isla

Sheinbaum no descarta abrir puente aéreo para enviar ayuda a Cuba; dice que no hay restricción de vuelos a la isla

Michoacán.- Resultado de un ataque armado del Cártel Jalisco Nueva Generación en contra de personal de la Policía Municipal de Epitacio Huerta, Michoacán, tres elementos resultaron lesionados, así como, en la respuesta de las autoridades, dos criminales abatidos y uno más herido.

Los reportes señalan que el grupo armado atacó al convoy policial de Epitacio de Huerta, lo que desató un enfrentamiento que se prolongó hasta el municipio aledaño de Contepec.

En esa zona de la Región Oriente de la entidad, tres elementos de la Policía Municipal quedaron lesionados.

Foto: Especial
Foto: Especial

Durante el choque a tiros, las autoridades abatieron a dos de los criminales e hirieron a otro que quedó en calidad de detenido.

En el lugar, los delincuentes le prendieron fuego a una patrulla y a uno de los vehículos en los que viajaban.

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que, “Ante los hechos registrados en la Región Oriente, desplegamos acciones operativas para atender una agresión contra elementos de la Policía Municipal de Epitacio Huerta y el incendio de dos vehículos. En coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, hemos restablecido el orden”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]