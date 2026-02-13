Michoacán.- Resultado de un ataque armado del Cártel Jalisco Nueva Generación en contra de personal de la Policía Municipal de Epitacio Huerta, Michoacán, tres elementos resultaron lesionados, así como, en la respuesta de las autoridades, dos criminales abatidos y uno más herido.

Los reportes señalan que el grupo armado atacó al convoy policial de Epitacio de Huerta, lo que desató un enfrentamiento que se prolongó hasta el municipio aledaño de Contepec.

En esa zona de la Región Oriente de la entidad, tres elementos de la Policía Municipal quedaron lesionados.

Durante el choque a tiros, las autoridades abatieron a dos de los criminales e hirieron a otro que quedó en calidad de detenido.

En el lugar, los delincuentes le prendieron fuego a una patrulla y a uno de los vehículos en los que viajaban.

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que, “Ante los hechos registrados en la Región Oriente, desplegamos acciones operativas para atender una agresión contra elementos de la Policía Municipal de Epitacio Huerta y el incendio de dos vehículos. En coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, hemos restablecido el orden”.

