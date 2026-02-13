En las últimas 24 horas, el municipio de Nacajuca, Tabasco, ha sido marcado por la violencia, registrando ya un total de cinco personas ejecutadas en hechos distintos.

La mañana de este viernes 13 de febrero, tres personas sin vida fueron localizadas al interior del departamento 9-C, ubicado sobre la calle Paseo del Jaguar, manzana 14, del fraccionamiento Pomoca, Nacajuca.

El familiar de una de las víctimas fue quien hizo el macabro hallazgo y dio aviso a las autoridades, señalando que las víctimas estaban atadas de pies y manos, además de que tenían disparos en la cabeza.

La situación en este municipio prendió señales de alerta entre las autoridades, pues al lugar acudieron no sólo los elementos de la Policía municipal de Nacajuca, sino de la Fiscalía General del Estado (FGE), incluyendo a su titular, Oscar Tonatiuh Vázquez Landeros, aunque no se ha emitido una postura oficial sobre los hechos.

Tres personas sin vida fueron localizadas al interior de un departamento en el fraccionamiento Pomoca. Foto: Especial

Apenas, la tarde de este jueves, las autoridades reportaron que, dos hombres fueron ejecutados a balazos en la ranchería en San Marcos, de Nacajuca, mientras que un tercer sujeto resultó herido.

Durante la noche del jueves, se informó también de un hombre que fue ejecutado en la comunidad de Tucta, Nacajuca.

La víctima recibió varios disparos cuando iba a bordo de un taxi, marcado con el número económico 37, de aquel municipio.

El sujeto fue identificado como Héctor "N", de 30 años y era de oficio velador y miembro del Sindicato de Trabajadores Administrativos y de Intendencia de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (STAIUJAT).

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl