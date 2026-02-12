Más Información

Tuxtla Gutiérrez, Chis.- Un ejidatario del municipio de Tila fue asesinado a balazos, después fue incinerado, y tres más fueron heridos, por presuntos integrantes de grupos del , informaron lugareños.

Los hechos fueron cometidos el pasado miércoles, cerca de las cuatro de la tarde, cuando la víctima, Domingo Sánchez Gutiérrez y otras personas se movilizaban en una camioneta de transporte público al poblado Río Grande, situado a unos 17 kilómetros de la cabecera de Tila, en el norte de .

Los pasajeros fueron obligados a descender del vehículo por hombres armados. Enseguida mataron a balazos a Domingo, hirieron además a Fernando Pérez Pérez, Deonicio López Gutiérrez y José Vázquez Martínez, a quienes trasladaron a un hospital de la zona.

Por la gravedad de las lesiones, José Vázquez fue llevado después a un hospital de Villahermosa, Tabasco, los otros dos son atendidos en Tila.

Los homicidas rociaron gasolina al cadáver de Sánchez Gutiérrez y le prendieron fuego. Los restos fueron ingresados al servicio médico forense del vecino municipio de Yajalón.

Tila asolado por la violencia

Los pobladores dijeron que presuntamente la víctima se negó a pagar la extorsión económica que le exigió el grupo criminal. Había acudido a la Fiscalía Indígena a denunciar el delito. Los homicidas se enteraron y lo mataron.

Acusaron que ese asesinato y otros hechos violentos suceden en Tila debido a la omisión de funcionarios del ayuntamiento, y otros del gobierno estatal, así como "por intereses político". La Fiscalía tampoco ha ejecutado órdenes de aprehensión pendientes.

Los denunciantes de Tila dijeron que una versión advertía de dos muertos, pero sólo habían confirmado un homicidio, en medio del hermetismo del caso.

El hecho violento desencadenó tensión e incertidumbre en la población de Tila, que demanda más patrullajes de las fuerzas de seguridad.

cdm

