Zacatecas.- La mañana de este jueves, en el municipio de Villanueva, se reportó el hallazgo de cuatro cuerpos localizados en la localidad de Laguna del Carretero que, por el momento, están en calidad de no identificados.

Tras recibirse el reporte de este hecho delictivo, se desplegaron al lugar las diferentes corporaciones y se puso a disposición de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas para el procesamiento del lugar y el levantamiento de los cuerpos que fueron trasladados a la Dirección de Servicios Periciales para practicarles la necropsia de ley y determinar la identidad de las víctimas.

Con este hallazgo, por segundo día consecutivo, Villanueva registra hechos delictivos cometidos por el crimen organizado, ya que ayer, en una zona cercana a la cabecera municipal, se registró un enfrentamiento entre grupos del crimen organizado que dejó un saldo de tres muertos y dos heridos.

Se desconoce si el hallazgo de los cuatro cadáveres de hoy esté relacionado con el enfrentamiento entre los grupos antagónicos del miércoles.

Explosiones causan alarma en Zacatecas

A la par, la mañana de hoy, la población de Villanueva se alarmó, ya que pasadas las 10:00 horas en las redes sociales comenzaron a circular videos que mostraban una serie de fuertes explosiones en el cerro en una zona cercana a la comunidad de Malpaso.

Ante una serie de información de rumores e infodemia, finalmente, pasado el mediodía la Vocería de la Mesa Estatal de Seguridad, emitió un comunicado para aclarar que dichas explosiones se deben “a la destrucción controlada de pólvora y material explosivo, como parte de un procedimiento técnico y seguro”.

Se menciona que “estas acciones son realizadas de manera coordinada por las Fuerzas de Seguridad de los tres órdenes de gobierno, siguiendo estrictos protocolos para salvaguardar la integridad de la población” y se asegura que “no existe riesgo para la ciudadanía”, además de que se pidió a la ciudadanía mantenerse informado a través de los canales oficiales.

De acuerdo a fuentes consultadas por EL UNIVERSAL, mencionaron que en total se tiene programadas cerca de 20 explosiones en las que se realizará la destrucción del material explosivo que se ha asegurado en las últimas fechas en los diferentes operativos de seguridad.

Sin embargo, la población también ha pedido a las autoridades de seguridad que, para evitar que la gente entre en pánico, las instituciones usen a tiempo y de manera preventiva sus canales o vías de información, alertando que se realizará este tipo de explosiones.

