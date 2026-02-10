Roma. Las carreteras del sur de Italia son asaltadas a menudo por mafias que se enriquecen atracando vehículos blindados que trasladan divisas. Su último golpe, con tiros y explosiones a plena luz del día, ha constatado su peligrosidad, mientras la policía reclama más medios y equipación para hacerles frente.

“Esta criminalidad está en auge tanto por los botines que logran como por la violencia que emplean contra las fuerzas del orden”, explica a EFE el miembro del cuerpo de los carabineros (policía militarizada) y secretario del sindicato UNARMA, Nicola Magno.

Estas bandas campan especialmente por la región de Puglia (sur), el 'tacón de la bota italiana', y su última fechoría ha encendido las alarmas por su espectacularidad y su violencia casi paramilitar y porque ha quedado grabada por los teléfonos de algunos presentes.

Cronología de otro asalto

Lunes por la mañana. Un furgón de transporte de divisas recorre la autovía entre Lecce y Brindisi cuando, a la altura de Tuturano, se ve inesperadamente bloqueado en el tráfico por la presencia de varios coches cortando el paso, uno de ellos envuelto en llamas.

El blindado frena hasta detenerse. En ese momento, varios hombres (entre 6 y 8) encapuchados y armados con fusiles irrumpen en la vía. Dos abren fuego contra el furgón, llegan incluso a dinamitarlo. Otros ponen clavos en el asfalto para sellar la escena.

La aparición de los carabineros deriva en un tiroteo hasta que los bandidos desisten y huyen con las manos vacías. Antes abren fuego contra los coches policiales, perforando el parabrisas de uno.

Tras de sí dejan una escena de auténtica guerrilla y numerosos conductores estupefactos. A una joven que iba a la universidad le roban el coche. Dos hombres son detenidos poco después, mientras que el resto permanece este martes en busca y captura.

Señal de alerta

Este asalto ha vuelto a poner de manifiesto un problema muchas veces ignorado: la criminalidad organizada que domina una parte importante de esta región periférica italiana.

El panorama de Puglia, según el último informe de la Dirección de Investigaciones Antimafia (DIA), está constituido por “múltiples organizaciones criminales caracterizadas por un acentuado dinamismo, por las cambiantes relaciones en las alianzas” entre los clanes.

En esta región operaba la Sacra Corona Unida, una de las grandes entidades criminales junto con la Camorra napolitana, la Cosa Nostra siciliana o la 'Ndrangheta calabresa, pero las alarmas actuales apuntan directamente a la llamada 'Cuarta Mafia' de Foggia.

La DIA ilustra que esta organización tienen dos intereses clave: la corrupción agrícola y los robos a furgones blindados y bancos, una actividad “que premia por su amplia remuneración y su prestigio”.

El agente Magno cree que esta hampa está detrás del reciente golpe: “Hablamos de una criminalidad muy feroz. La situación es peliaguda porque atracan con 'kalashnikov'", advierte.

Los robos a mano armada a furgones no son el único problema en la zona, sino que empiezan a sucederse los ataques a bancos. La pasada semana fue desarticulada en la cercana Taranto la 'Banda de las Marmotas', que explotaba de noche cajeros automáticos: un total de 17 en un mes.

Pero otro motivo de desvelo es que la "Cuarta Mafia" tiene entre sus filas a gente con experiencia militar. De hecho, uno de los detenidos en este último asalto es un exparacaidista de la Marina Militar.

VIDEO | Un espectacular asalto ha ocurrido en el sur de Italia este lunes: un comando ha atacado dos furgones blindados en la carretera estatal que conecta las ciudades de Lecce con Brindisi. pic.twitter.com/8fMciDJMQm — EFE Noticias (@EFEnoticias) February 9, 2026

Más medios

Este intento de atraco con armas de guerra y explosivos en una carretera del sur italiano, a pocos meses de la muerte de un policía durante una persecución en Bríndisi, preocupa enormemente y los cuerpos de seguridad, tanto pública como privada, exigen más medios y prevención.

Magno, que patrulla cada día este territorio dejando en casa a su esposa y su hija, sostiene que el valor de los Carabineros está más que demostrado, pero, por otro lado, denuncia que “falta material militar adecuado” para hacer frente a este tipo de bandidos.

“Ayer uno de los coches policiales no era blindado. Durante el tiroteo, un proyectil atravesó el cristal. Están vivos de milagro”, afirma.

Y, en la misma línea, la Federación de Seguridad Privada denuncia que episodios de este tipo “confirman la urgencia de reforzar aún más la protección” de este tipo de furgones, “cada vez más expuestos a formas de criminalidad organizada extremadamente violenta”.

