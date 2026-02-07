Más Información

Narcorred de Rivera levantaba rivales

Narcorred de Rivera levantaba rivales

Cárteles expanden sus tentáculos en África

Cárteles expanden sus tentáculos en África

VIDEO Guías de turistas de Tequila destrozan chalecos tras captura del alcalde; se los puso como condición para dar servicio, dicen

VIDEO Guías de turistas de Tequila destrozan chalecos tras captura del alcalde; se los puso como condición para dar servicio, dicen

Reservan por 5 años detalles de los vagones del Tren Interoceánico

Reservan por 5 años detalles de los vagones del Tren Interoceánico

JD Vance, vicepresidente de EU, es abucheado en inauguración de Juegos Olímpicos de Invierno

JD Vance, vicepresidente de EU, es abucheado en inauguración de Juegos Olímpicos de Invierno

Sólo 10% de los trabajadores de apps alcanza prestaciones

Sólo 10% de los trabajadores de apps alcanza prestaciones

Ernestina Godoy se reúne con representante de la ONU; dialogan sobre protocolos de investigación en la FGR

Ernestina Godoy se reúne con representante de la ONU; dialogan sobre protocolos de investigación en la FGR

UNAM organiza seminario para analizar reforma electoral; Lorenzo Córdova, Guadalupe Salmorán y Javier Martínez, entre los participantes

UNAM organiza seminario para analizar reforma electoral; Lorenzo Córdova, Guadalupe Salmorán y Javier Martínez, entre los participantes

Detienen al exdiputado y exdirigente del PVEM en Puebla, Juan Pablo Kuri; está acusado de violencia familiar y despojo de restaurante

Detienen al exdiputado y exdirigente del PVEM en Puebla, Juan Pablo Kuri; está acusado de violencia familiar y despojo de restaurante

Adán Augusto tiene nueva oficina en el Senado; “¿cómo por qué nos pusieron al apestado de vecino?”, dice Alito Moreno

Adán Augusto tiene nueva oficina en el Senado; “¿cómo por qué nos pusieron al apestado de vecino?”, dice Alito Moreno

Detienen a Dionicio Emanuel Álvarez, excolaborador de Cuauhtémoc Blanco; es acusado de peculado agravado

Detienen a Dionicio Emanuel Álvarez, excolaborador de Cuauhtémoc Blanco; es acusado de peculado agravado

Centrobús deberá convivir con 13 rutas de transporte de la CDMX

Centrobús deberá convivir con 13 rutas de transporte de la CDMX

El jefe de la diplomacia italiana, Antonio Tajani, descartó definitivamente la participación de en la "", propuesta y liderada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debido a problemas constitucionales "insuperables".

Esta entidad fue concebida inicialmente para supervisar la tregua en Gaza y la reconstrucción del territorio palestino, pero se transformó en un organismo destinado a trabajar en la resolución de conflictos en el mundo.

La Constitución italiana no permite que el país se una a una organización dirigida por un solo líder.

"No podemos participar en la 'Junta de Paz' porque existe un límite constitucional. Seguimos dispuestos a debatir iniciativas relacionadas con la paz. Estamos listos para aportar nuestro granito de arena en Gaza y también en la formación de la policía", declaró Tajani.

Lee también

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene la carta fundacional de su iniciativa, Junta de Paz, durante su firma, en el marco del Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza (22/01/26) Foto: AP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene la carta fundacional de su iniciativa, Junta de Paz, durante su firma, en el marco del Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza (22/01/26) Foto: AP

Se refirió a "un obstáculo insuperable desde el punto de vista jurídico" tras un encuentro con el vicepresidente estadounidense JD Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio, durante la ceremonia de apertura de los .

Lee también

Hace dos semanas la jefa del gobierno ultraconservador italiano, Giorgia Meloni, ya había señalado que "la configuración actual" de este consejo "plantea objetivamente problemas, especialmente de carácter constitucional".

Otros aliados de Estados Unidos, como Francia y Reino Unido, también expresaron dudas sobre esta "Junta de Paz".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CBP. Foto: EFE

Las 10 preguntas que Migración (CBP) siempre hace al llegar a Estados Unidos por tierra o avión

Maleta de avión. iStock/ Nutthaseth Vanchaichana

¿Vuelas por primera vez? Todo lo que debes saber para viajar en avión (paso a paso)

Tarjeta Rosa 2026: registro para mujeres de 25 a 45 años, requisitos y cómo recibir $6,000 pesos. Foto: Especial

Tarjeta Rosa 2026: registro para mujeres de 25 a 45 años, requisitos y cómo recibir $6,000 pesos

Visa americana/ iStock/Macbeth Alfonso Gomez Paredes

¿Buscas cita para la visa americana en Ciudad de México? Estos son los tiempos reales de espera

Vivero, trabajo en Estados Unidos. Foto: ChatGPT

Buscan 70 trabajadores para laborar en vivero de Estados Unidos: Salario y requisitos