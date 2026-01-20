Más Información
Garduño, extitular del INM, va a la SEP; se suma como director de Centros de Formación para el Trabajo
Corte avala no revisar sentencias de extintas Salas; Lenia se impone y conserva párrafo para reabrir cosa juzgada
Grecia Quiroz se dice dispuesta a ser investigada por el homicidio de Carlos Manzo; califica acusaciones como “absurdas”
Profeco presiona a Ocesa tras 4 mil 700 quejas de fans de BTS; exige claridad en precios y paquetes VIP
Semarnat frena proyecto para ampliar el Puerto de Manzanillo; detecta riesgo permanente para manglares y especies marinas
Trump amaga con impuesto de 200% al vino y champán de Francia; es por el rechazo de Macron a integrar la Junta de Paz para Gaza
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Francia con un impuesto del 200% para su vino y su champán después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, rechazara a unirse a la Junta de Paz para Gaza que impulsa Trump.
"Le impondré un arancel del 200% a sus vinos y champanes y se unirá, pero no tiene que hacerlo", declaró el mandatario a los periodistas el lunes por la noche.
Al mismo tiempo, Trump señaló que "nadie lo quiere", refiriéndose a su homólogo francés, porque "muy pronto dejará el cargo".
Lee también La UE anticipa una "respuesta firme" ante amenazas de Trump sobre Groenlandia; jefe de la OTAN promete mediar sobre el tema
Fuentes del entorno de Macron, justificaron su negativa a la invitación que le ha hecho Estados Unidos y precisaron que Francia sigue comprometida con un alto el fuego y con la fijación de "un horizonte creíble para los palestinos y para los israelíes".
Las fuentes indicaron que Francia rechaza la propuesta actual porque considera que va más allá de la situación en Gaza y plantea cuestiones de gran relevancia, "en particular sobre el respeto de los principios y de la estructura de Naciones Unidas que no se pueden cuestionar".
El Elíseo insistió en que sigue "plenamente comprometida en favor de un alto el fuego en Gaza y de un horizonte político creíble para los palestinos y los israelíes" y va a continuar defendiendo "un multilateralismo eficaz". *Con información de Agencias
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]