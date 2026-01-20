Más Información

Gobierno anuncia credencialización para Servicio Universal de Salud; tarjeta será física y digital

EN VIVO Transmisión de la mañanera de Sheinbaum del 20 de enero

Nace en redes mercado negro de chips ya registrados

“Ningún rector universitario se encuentra a salvo en el país”: Director de la ANUIES

Garduño, extitular del INM, va a la SEP; se suma como director de Centros de Formación para el Trabajo

En México, cada dos días reportan un descarrilamiento de tren

Corte avala no revisar sentencias de extintas Salas; Lenia se impone y conserva párrafo para reabrir cosa juzgada

Grecia Quiroz se dice dispuesta a ser investigada por el homicidio de Carlos Manzo; califica acusaciones como “absurdas”

Profeco presiona a Ocesa tras 4 mil 700 quejas de fans de BTS; exige claridad en precios y paquetes VIP

Semarnat frena proyecto para ampliar el Puerto de Manzanillo; detecta riesgo permanente para manglares y especies marinas

La UE anticipa una "respuesta firme" ante amenazas de Trump sobre Groenlandia; jefe de la OTAN promete mediar sobre el tema

Netflix presenta una oferta simplificada para la compra de Warner Bros; es totalmente en efectivo

La (UE) prometió una respuesta "firme" a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre , a la espera de una reunión en el Foro Económico Mundial de Davos sobre el futuro de la isla ártica.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que consideran "al pueblo de EU no solo como aliados, sino como amigos. Arrastrarnos a una peligrosa espiral descendente solo ayudaría a los adversarios que ambos estamos tan comprometidos en mantener fuera de nuestro panorama estratégico".

En ese sentido, durante su intervención pública en Davos, Der Leyen dejó en claro que la respuesta de la Unión Europea ante las presiones anexionistas será "firme, unida y proporcional".

Las distintas partes pueden tener oportunidad de abordar el caso Groenlandia cara a cara durante la presencia del mandatario estadounidense en Europa, donde el miércoles interviene en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) y el jueves, si acepta, ha sido convocado por su homólogo francés, Emmanuel Macron, a una reunión del G7 en París y una cena antes de su vuelta a EU.

El presidente Donald Trump con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, durante una fotografía grupal de jefes de Estado y de gobierno de la OTAN en la cumbre de la OTAN en La Haya, Países Bajos, el miércoles 25 de junio de 2025. Foto: AP
En este contexto, el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (), Mark Rutte, se comprometió a mediar para encontrar una solución sobre este tema.

En una imagen generada por inteligencia artificial y colgada en su red, Truth Social, Trump fue más allá al reflejar ya a esa isla como territorio estadounidense, con la bandera de las barras y estrellas plantada en su suelo rocoso.

Según una captura de pantalla que él mismo colgó en esa plataforma, Rutte le ha asegurado en un mensaje que está comprometido a encontrar una solución. "Estoy deseando verte. Tuyo, Mark", le dice en ese intercambio de tono complaciente.

Macron se ha mostrado menos comprensivo, indicándole que no entiende qué está haciendo en Groenlandia, tal y como refleja otro texto filtrado también por Trump y confirmado después por el Elíseo. Sin embargo, le ha propuesto reunir en París después de Davos a los otros miembros del G7 (Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido), e invitar igualmente a ucranianos, sirios, daneses y rusos.

En una imagen generada por inteligencia artificial y colgada en su red, Truth Social, fue más allá al reflejar ya a esa isla como territorio estadounidense, con la bandera de las barras y estrellas plantada en su suelo rocoso. Foto: Vía @realDonaldTrump
"Este tipo no está loco; es muy deliberado"

El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, había advertido a los europeos que Trump los estaba "tomando por tontos" y que deben adaptar su diplomacia a la "ley de la jungla" que ha implantado el estadounidense: "Este tipo no está loco; es muy deliberado, pero está desencadenado y fuera de control, y eso exige que uno reaccione", señaló igualmente en Suiza.

La ministra de Asuntos Económicos de Dinamarca, Stephanie Lose, ha instado a sus socios europeos a no "descartar" ninguna posible respuesta ante las "amenazas" de Trump para hacerse con el control de Groenlandia, aunque también ha llamado a "insistir" en el diálogo para evitar una escalada.

Groenlandia es un territorio autónomo bajo soberanía danesa. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, negó hoy que sea "parte original" de Dinamarca.

Recordó que la isla ártica fue colonia noruega desde el siglo XIII y danesa desde el XIX, y que "sólo a mediados del siglo XX se firmó un acuerdo en virtud del que entraba a formar parte de Dinamarca no como una colonia".

Donald Trump ha explicado que su deseo de obtener Groenlandia es debido a intereses de seguridad nacional y aseguramiento de rutas marítimas. Foto: Canva / AFP
Anexión "por las buenas o por las malas"; Trump presiona con aranceles

La posibilidad de que Rusia o China se hagan con el control de esa isla en caso de que no pase a estar en manos estadounidenses es el argumento que ha llevado a Trump desde hace semanas a reclamar la anexión "por las buenas o por las malas".

Ante el rechazo de la UE a ceder a sus presiones, ha amenazado con imponer aranceles del 10% desde el 1 de febrero a los productos de Alemania, Francia, el Reino Unido, Suecia, Noruega, Países Bajos, Finlandia y Dinamarca, miembros de la OTAN que habían enviado tropas a Groenlandia. Esa cifra podría incrementarse hasta el 25% a partir de junio en caso de persistir en su actitud.

La patronal de la UE, BusinessEurope, alertó este martes que la imposición de nuevos gravámenes por parte de EU a socios que rechazan el plan estadounidense socavaría "gravemente" las relaciones transatlánticas: "Los aranceles adicionales no beneficiarán a nadie", añadió su comunicado.

Mientras, el líder republicano reiteró este martes en Truth Social, en una de sus habituales publicaciones plagadas de mayúsculas y signos de exclamación, que "Dinamarca y sus aliados europeos tienen que HACER LO CORRECTO". *Con información de AFP

