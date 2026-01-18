Más Información

Crece decomiso de huachicol y droga en tractocamiones

Jitomateros, en crisis; producción y precios se desploman

La difícil ruta legal para defender a víctimas de IA

Detienen a autor material de doble feminicidio en Acapulco; también arrestan a cómplice que lo ayudo a ocultarse

Un costoso pase de Broncos a final de la AFC

Sheinbaum anuncia fecha para credencialización del sistema de salud; destaca esfuerzos para inaugurar Hospital Regional No. 25

Él es Alejandro Rosales, asesino de Sandy Ly en EU; era uno de los 10 más buscados del FBI y fue detenido en México

Bolsas de nicotina; sin regulación y con dosis hasta 25 veces más altas que un cigarro

Artículo 19 condena agresión y amenazas a tres periodistas de Sin Embargo en la CDMX; exigen investigación a la Fiscalía

Captan en video a jaguar a 200 metros de zona arqueológica de Tulum; autoridades destacan acciones de conservación

Park Chan-wook y la ilógica laboral, por Jorge Ayala Blanco

Suma de las partes: adelanto de libro póstumo de Álvaro Uribe

Los ocho países europeos y de la que enviaron tropas a expresaron este domingo su "plena solidaridad" con Dinamarca ante los planes de anexión de Groenlandia por parte de Estados Unidos y señalaron que la operación militar "no supone ninguna amenaza para nadie", después de que el presidente , amenazara con imponerles aranceles.

"Como miembros de la OTAN, estamos comprometidos con el fortalecimiento de la seguridad del Ártico como interés transatlántico compartido. El ejercicio danés 'Arctic Endurance', coordinado previamente y llevado a cabo con los aliados, responde a esta necesidad. No supone ninguna amenaza para nadie", dijeron en un comunicado conjunto Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, los Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido.

"Nos solidarizamos plenamente con el Reino de Dinamarca y el pueblo de Groenlandia. Sobre la base del proceso iniciado la semana pasada, estamos dispuestos a entablar un diálogo basado en los principios de soberanía e integridad territorial, que defendemos firmemente", añadieron.

Asimismo, los firmantes defendieron que seguirán respondiendo "de forma unida y coordinada" y "comprometidos con la defensa de su soberanía".

Tal y como ya apuntaron este sábado los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, los países también insistieron en que "las socavan las relaciones transatlánticas y entrañan el riesgo de una peligrosa espiral descendente".

Los embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) mantendrán una reunión extraordinaria sobre el asunto este mismo domingo por la tarde, mientras el bloque comunitario prepara los próximos pasos en su respuesta conjunta a los aranceles.

Trump anunció el sábado que iba a imponer, a partir del 1 de febrero, un arancel del 10% a todos los productos de ocho países europeos que han mandado tropas a Groenlandia, y añadió que subirá los aranceles hasta un 25% en junio y que estos se mantendrán en vigor hasta que se cierre un acuerdo "para la compra total y plena de Groenlandia" por parte de Washington.

