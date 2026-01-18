Más Información
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comienza a poner en marcha su llamado Consejo de Paz para la Gaza de posguerra, y varios líderes internacionales confirmaron que recibieron invitaciones para integrarse.
Según el plan de Trump, habrá un Consejo de Paz, presidido por él, un comité palestino de tecnócratas para administrar de forma provisional el territorio palestino y otro "consejo ejecutivo" que tendría un papel asesor.
La Casa Blanca publicó una lista inicial de designados y afirmó que se añadirían más nombres.
Lee también: Trump quiere que los países paguen mil millones de dólares para permanecer en el Consejo de Paz
Esta es la lista de las personas en los distintos comités:
Confirmado por la Casa Blanca
Consejo de Paz. La Casa Blanca afirmó que el Consejo de Paz abordará cuestiones como "el fortalecimiento de capacidades de gobernanza, las relaciones regionales, la reconstrucción, la atracción de inversiones, la financiación a gran escala y la movilización de capital".
Donald Trump estará a la cabeza de este Consejo.
Los demás miembros son:
- Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos
- Steve Witkoff, negociador especial de Trump
- Jared Kushner, yerno de Trump
- Tony Blair, ex primer ministro británico
- Marc Rowan, magnate financiero estadounidense
- Ajay Banga, presidente del Banco Mundial
- Robert Gabriel, fiel colaborador de Trump en el Consejo de Seguridad Nacional
Comité Nacional para la administración de Gaza. Este organismo compuesto por tecnócratas "supervisará la restauración de los servicios públicos esenciales, la reconstrucción de las instituciones civiles y la estabilización de la vida cotidiana en Gaza", según la Casa Blanca.
Ali Shaath, ex viceministro de la Autoridad Palestina, preside el comité.
Shaaz, originario de Jan Yunis (sur de Gaza) pero que reside en Cisjordania, ejerció -entre otros cargos- como viceministro de Transporte en la década de los 90 de la Autoridad Palestina, entidad que administra partes reducidas del territorio ocupado militarmente por Israel desde 1967.
Al frente de Educación se encuentra Jaber al Daour, académico asociado a la universidad Al Azhar de la ciudad de Gaza, atacada por el ejército israelí durante los dos años de ofensiva y que reabrió recientemente sus puertas.
Lee también: Trump anuncia la creación de la Junta de Paz para Gaza; integrantes serán anunciados en los próximos días
Consejo Ejecutivo de Gaza. Esta entidad "ayudará a respaldar una gobernanza eficaz y la prestación de servicios de primer nivel que promuevan la paz, la estabilidad y la prosperidad del pueblo de Gaza", de acuerdo con la Casa Blanca.
- Steve Witkoff
- Jared Kushner
- Tony Blair
- Marc Rowan
- Nickolay Mladenov, diplomático búlgaro
- Sigrid Kaag, coordinadora humanitaria de la ONU para Gaza
- Hakan Fidan, ministro de Relaciones Exteriores de Turquía
- Ali Al-Thawadi, diplomático catarí
- General Hasan Rashad, director de la agencia de inteligencia de Egipto
- Reem Al-Hashimy, ministra emiratí
- Yakir Gabay, multimillonario israelí
Además, algunos líderes han señalado que fueron invitados a unirse:
Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía
Javier Milei, presidente de Argentina
Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil
Santiago Peña, presidente de Paraguay
Abdel Fattah al-Sisi, presidente de Egipto
Rey Abdalá II de Jordania
Mark Carney, primer ministro de Canadá
Georgia Meloni, primera ministra de Italia
Edi Rama, primer ministro de Albania
Viktor Orban, primer ministro de Hungría
Nicusor Dan, presidente de Rumanía
Nikos Christodoulides, presidente de Chipre
