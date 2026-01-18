Más Información

Crece decomiso de huachicol y droga en tractocamiones

Jitomateros, en crisis; producción y precios se desploman

La difícil ruta legal para defender a víctimas de IA

Detienen a autor material de doble feminicidio en Acapulco; también arrestan a cómplice que lo ayudó a ocultarse

Un costoso pase de Broncos a final de la AFC

Sheinbaum anuncia fecha para credencialización del sistema de salud; destaca esfuerzos para inaugurar Hospital Regional No. 25

Él es Alejandro Rosales, asesino de Sandy Ly en EU; era uno de los 10 más buscados del FBI y fue detenido en México

Bolsas de nicotina; sin regulación y con dosis hasta 25 veces más altas que un cigarro

Artículo 19 condena agresión y amenazas a tres periodistas de Sin Embargo en la CDMX; exigen investigación a la Fiscalía

Captan en video a jaguar a 200 metros de zona arqueológica de Tulum; autoridades destacan acciones de conservación

Park Chan-wook y la ilógica laboral, por Jorge Ayala Blanco

Suma de las partes: adelanto de libro póstumo de Álvaro Uribe

El presidente de Estados Unidos, , comienza a poner en marcha su llamado Consejo de Paz para la de posguerra, y varios líderes internacionales confirmaron que recibieron invitaciones para integrarse.

Según el plan de Trump, habrá un Consejo de Paz, presidido por él, un comité palestino de tecnócratas para administrar de forma provisional el territorio palestino y otro "consejo ejecutivo" que tendría un papel asesor.

La Casa Blanca publicó una lista inicial de designados y afirmó que se añadirían más nombres.

Esta es la lista de las personas en los distintos comités:

Confirmado por la Casa Blanca

Consejo de Paz. La Casa Blanca afirmó que el Consejo de Paz abordará cuestiones como "el fortalecimiento de capacidades de gobernanza, las relaciones regionales, la reconstrucción, la atracción de inversiones, la financiación a gran escala y la movilización de capital".

Donald Trump estará a la cabeza de este Consejo.

Los demás miembros son:

  • Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos
  • Steve Witkoff, negociador especial de Trump
  • Jared Kushner, yerno de Trump
  • Tony Blair, ex primer ministro británico
  • Marc Rowan, magnate financiero estadounidense
  • Ajay Banga, presidente del Banco Mundial
  • Robert Gabriel, fiel colaborador de Trump en el Consejo de Seguridad Nacional

Comité Nacional para la administración de Gaza. Este organismo compuesto por tecnócratas "supervisará la restauración de los servicios públicos esenciales, la reconstrucción de las instituciones civiles y la estabilización de la vida cotidiana en Gaza", según la Casa Blanca.

Ali Shaath, ex viceministro de la Autoridad Palestina, preside el comité.

Shaaz, originario de Jan Yunis (sur de Gaza) pero que reside en Cisjordania, ejerció -entre otros cargos- como viceministro de Transporte en la década de los 90 de la Autoridad Palestina, entidad que administra partes reducidas del territorio ocupado militarmente por Israel desde 1967.

Al frente de Educación se encuentra Jaber al Daour, académico asociado a la universidad Al Azhar de la ciudad de Gaza, atacada por el ejército israelí durante los dos años de ofensiva y que reabrió recientemente sus puertas.

Consejo Ejecutivo de Gaza. Esta entidad "ayudará a respaldar una gobernanza eficaz y la prestación de servicios de primer nivel que promuevan la paz, la estabilidad y la prosperidad del pueblo de Gaza", de acuerdo con la Casa Blanca.

  • Steve Witkoff
  • Jared Kushner
  • Tony Blair
  • Marc Rowan
  • Nickolay Mladenov, diplomático búlgaro
  • Sigrid Kaag, coordinadora humanitaria de la ONU para Gaza
  • Hakan Fidan, ministro de Relaciones Exteriores de Turquía
  • Ali Al-Thawadi, diplomático catarí
  • General Hasan Rashad, director de la agencia de inteligencia de Egipto
  • Reem Al-Hashimy, ministra emiratí
  • Yakir Gabay, multimillonario israelí

Además, algunos líderes han señalado que fueron invitados a unirse:

Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía

Javier Milei, presidente de Argentina

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil

Santiago Peña, presidente de Paraguay

Abdel Fattah al-Sisi, presidente de Egipto

Rey Abdalá II de Jordania

Mark Carney, primer ministro de Canadá

Georgia Meloni, primera ministra de Italia

Edi Rama, primer ministro de Albania

Viktor Orban, primer ministro de Hungría

Nicusor Dan, presidente de Rumanía

Nikos Christodoulides, presidente de Chipre

