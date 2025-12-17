Roma. Italia se sumó a Francia y solicitó aplazar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, que la titular del ejecutivo europeo, Ursula von der Leyen, quiere firmar el sábado en Brasil. En tanto que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, respondió lanzando un ultimátum.

Von der Leyen necesita el visto bueno del Consejo de la UE para firmar el acuerdo, pero países como Francia e Italia alegan que es prematuro pronunciarse esta semana, ya que no se reúnen las condiciones para proteger a sus agricultores.

“Sería prematuro firmar el acuerdo en los próximos días”, declaró la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en un discurso al Parlamento.

Algunas salvaguardias que Italia quiere para proteger a sus agricultores “no han sido concluidas”, justificó la jefa del Gobierno en la víspera de una cumbre europea en Bruselas.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ofrece una conferencia de prensa de fin de año en Roma, el 9 de enero de 2025. Foto: AP

Meloni, no obstante, se mostró “muy confiada” en que, a inicios de 2026, se darán las condiciones para firmar este acuerdo entre la Unión Europea y el bloque formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

La oposición de Roma supone un jarro de agua fría para la Comisión, que insistió en los últimos días en la importancia de sellar el acuerdo antes de fin de año.

Junto con Francia, Polonia y Hungría, Italia puede formar una minoría de bloqueo entre los 27 Estados miembros de la UE, lo que impediría que se examinara el acuerdo esta semana.

El ejecutivo europeo, sin embargo, no baja aún los brazos. “Los jefes de Estado y de gobierno debatirán el tema en la cumbre europea” del jueves, aseguró a la AFP Olof Gill, portavoz de la Comisión.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, observa durante una visita a la abadía benedictina de Pontlevoy, como parte de la 42.ª edición de las Jornadas Europeas del Patrimonio, en Pontlevoy, en el centro de Francia, el 19 de septiembre de 2025. Foto: AFP

El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró que Francia se opondrá “muy firmemente” al acuerdo de la Unión Europea y Mercosur si las instituciones europeas, la Comisión y el Consejo, intentan “imponerlo”, informó la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon.

Macron, que pidió el domingo un aplazamiento de la rúbrica del acuerdo, cree que el tratado aún adolece de “claridad sobre las tres condiciones exigidas” por Francia, señaló Bregeon.

Se trata de cláusulas de salvaguardia “sólidas y operativas”, respaldadas por el Parlamento Europeo este martes; medidas similares para garantizar una competencia leal aplicando las mismas normas a los productos importados que a los productos europeos; así como controles a las importaciones.

"Si no es ahora, no se hará", el ultimátum de Lula sobre acuerdo comercial con la UE

A su vez, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que si la Unión Europea (UE) decide darle más largas al pacto comercial con el Mercosur y no se firma el próximo sábado, “no habrá más acuerdo”, al menos mientras él esté gobernando en Brasil.

“Ya avisé que, si no es ahora, Brasil no hará más acuerdos (con la UE) mientras yo sea presidente”, declaró Lula al concluir una reunión con los miembros de su gabinete, en la cual advirtió que si no se firma “ahora”, será “duro” con el bloque comunitario.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en la cumbre del G20 en Johannesburgo, Sudáfrica, el 23 de noviembre del 2025. Foto: AP

Lula insistió en que su “expectativa” es que el acuerdo con el bloque comunitario se firme el próximo sábado, en el marco de la cumbre semestral del Mercosur, que se celebrará en la ciudad de Foz do Iguaçu, en el sur de Brasil.

No obstante, dijo que “ahora Francia e Italia no quieren”. Que el presidente francés, Emmanuel Macron, “no quiere por sus agricultores” y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, “ahora se opone, vaya uno a saber por qué”.

Según Lula, “el dato concreto es que en el Mercosur trabajamos mucho para aceptar ese acuerdo” y transmitir la idea de que, cuando en Estados Unidos hay un presidente (Donald Trump) que fortalece el unilateralismo, nosotros estamos para defender el multilateralismo”.

Lula sostuvo que las condiciones negociadas hasta ahora “son mas favorables” para la UE que para el Mercosur, sobre el cual afirmó que “cedió en todo lo que era diplomáticamente posible”.

Miedo de los agricultores en la Unión Europea

El pacto UE-Mercosur, negociado desde 1999, crearía la mayor zona de libre comercio del mundo y permitiría a la UE exportar más vehículos, maquinaria, vinos y bebidas alcohólicas a América Latina.

Al mismo tiempo, facilitaría la entrada de carne, azúcar, arroz, miel y soja latinoamericanos a Europa.

El líder del primer sindicato agrícola francés, FNESA, Arnaud Rousseau, llamó el miércoles a Macron a “votar no” si el acuerdo se somete a votación el jueves, cuando se espera una manifestación de 10 mil agricultores en Bruselas.

Para tranquilizar al sector, la UE añadió medidas de salvaguardia: un seguimiento de productos sensibles como la carne de res, las aves de corral o el azúcar, y la promesa de intervenir en caso de desestabilización del mercado.

La presidenta de la Comisión Europea esperaba firmar el tratado durante la cumbre del Mercosur del sábado en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu.

Pero necesita el visto bueno de una mayoría cualificada de los Estados miembros de la UE.

“Espero que tenga un boleto [de avión] reembolsable”, comentó una fuente diplomática europea.

Incluso si Von der Leyen firma el tratado el sábado, el partido no habrá terminado: aún deberá ser votado en el Parlamento Europeo a inicios de 2026 para su adopción definitiva.

