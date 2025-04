El ministro de Economía de Francia, Éric Lombard, dijo en París ante su homólogo brasileño, Fernando Haddad, que la guerra comercial que se avecina por los aranceles estadounidenses "debe llevar a acelerar las negociaciones" en favor del acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur.

"Creo que todos reconocemos que esta dificultad (los aranceles de Estados Unidos), que puede afectar al comercio internacional, debe llevarnos a acelerar las discusiones en favor de Mercosur", declaró Lombard, en una conferencia de prensa conjunta en el ministerio de Economía francés.

Haddad, por su parte, insistió en que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, es un "entusiasta" del acuerdo y recordó que este pacto "va más allá de la parte comercial", pues su meta es que la UE y el Mercosur estrechen lazos políticos para que el mundo "no regrese a la bipolaridad".

Lee también Trump dice que será "benévolo" con aranceles que impondrá el miércoles; "tenemos una obligación con el mundo", insiste

Lombard, no obstante, aseguró que "las condiciones no están reunidas" todavía para cerrar un acuerdo que ya tiene la firma de la Comisión Europea (CE), pero que aún no se aplica por la oposición de países como Francia, que alega que este pacto no protege lo suficiente a sus agricultores.

"Hemos hablado de una manera muy directa. Nos falta cerrar una serie de ajustes, en concreto la huella ecológica del sector industrial y un cierto número de asuntos relativos a la agricultura. Las condiciones no están reunidas, pero seguimos trabajando", detalló el ministro francés.

Para Haddad, cuyo país lidera el Mercosur por su peso económico, la Unión Europea debería interesarse en la parte política del acuerdo.

"Permitirá que los defensores de la democracia, de la sustentabilidad, la libertad converjan para que el multilateralismo se vuelva a posicionar con fuerza", estimó el ministro brasileño, quien cumple una visita de tres días a Francia para preparar el desplazamiento oficial a París del presidente Lula da Silva, previsto el próximo junio.

Acerca de la salva de aranceles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto anunciar mañana, los dos ministros se mostraron prudentes antes de conocer el alcance de las medidas.

Haddad albergó la esperanza de que no afecte especialmente a Brasil.

"Estados Unidos tiene una posición muy confortable (respeto a Brasil). Tiene superávit en bienes y servicios. Por eso, nos causaría cierta extrañeza si Brasil sufriese represalias innecesarias", anotó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc