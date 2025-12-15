Más Información

Un fuerte vendaval que azotó la ciudad brasileña de Guaíba, en la región metropolitana de Porto Alegre, el lunes por la tarde, derribó una réplica de la instalada en una tienda Havan. Según el alcalde Marcelo Maranata (PSDB), la ciudad fue azotada por fuertes ráfagas de viento que alcanzaron los 80 km/h.

"Desde el primer momento, hemos estado en las calles monitoreando de cerca la situación. están totalmente movilizadas, respondiendo a los incidentes y garantizando la seguridad de la población", publicó Maranata.

Videos que se han hecho virales en redes sociales muestran cómo la estatua colapsa y la cabeza queda destruida. La base quedó intacta y nadie resultó herido.

Havan informó que "todas sus estatuas cuentan con una Anotación de Responsabilidad Técnica (ART)" y que "la zona fue aislada de inmediato".

Explicó que en las próximas horas, el equipo de construcción debería comenzar a trabajar para retirar la estructura.

La réplica de la Estatua de la Libertad fue colocada en 2020, para la inauguración de la megatienda. Incluyendo el pedestal, tiene una altura total de 35 metros.

Según el comunicado de la tienda, en el momento de derrumbe de la estatua "la Defensa Civil de Rio Grande do Sul había emitido alerta roja, con vientos superiores a 90 km/h".

Al menos 28 municipios de Rio Grande do Sul reportaron daños a la Defensa Civil del estado debido al temporal que azotó este lunes.

