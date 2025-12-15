Más Información
FGR inicia carpeta de investigación por desplome de avioneta en Toluca; despliega peritos y agentes del MP en la zona
Trump declara al fentanilo como "arma de destrucción masiva"; dice estar “desmantelando a los cárteles”
Harfuch informa avances del caso "El Limones"; UIF congela cuentas y descarta vínculos con Pedro Haces o sindicatos
Jueza cancela audiencia del caso María Amparo Casar; FGR deberá continuar acusación ante juez del Reclusorio Norte
María Amparo Casar y la presunta pensión ilícita de Pemex por la que la FGR la investiga; esto es lo que se sabe del caso
Un fuerte vendaval que azotó la ciudad brasileña de Guaíba, en la región metropolitana de Porto Alegre, el lunes por la tarde, derribó una réplica de la Estatua de la Libertad instalada en una tienda Havan. Según el alcalde Marcelo Maranata (PSDB), la ciudad fue azotada por fuertes ráfagas de viento que alcanzaron los 80 km/h.
"Desde el primer momento, hemos estado en las calles monitoreando de cerca la situación. Defensa Civil y la Secretaría de Infraestructura están totalmente movilizadas, respondiendo a los incidentes y garantizando la seguridad de la población", publicó Maranata.
Videos que se han hecho virales en redes sociales muestran cómo la estatua colapsa y la cabeza queda destruida. La base quedó intacta y nadie resultó herido.
Lee también México y Brasil los únicos latinoamericanos entre las 20 mayores economías del mundo en 2025
Havan informó que "todas sus estatuas cuentan con una Anotación de Responsabilidad Técnica (ART)" y que "la zona fue aislada de inmediato".
Explicó que en las próximas horas, el equipo de construcción debería comenzar a trabajar para retirar la estructura.
La réplica de la Estatua de la Libertad fue colocada en 2020, para la inauguración de la megatienda. Incluyendo el pedestal, tiene una altura total de 35 metros.
Lee también Estados Unidos levanta sanciones al juez Alexandre de Moraes, instructor del caso de Bolsonaro
Según el comunicado de la tienda, en el momento de derrumbe de la estatua "la Defensa Civil de Rio Grande do Sul había emitido alerta roja, con vientos superiores a 90 km/h".
Al menos 28 municipios de Rio Grande do Sul reportaron daños a la Defensa Civil del estado debido al temporal que azotó este lunes.
ICE ingresa sin orden judicial a albergues de Nueva York; el caso reaviva el debate sobre la ciudad santuario
desa
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]