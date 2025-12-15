Más Información

Nueva York, 15 dic.- Agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas () entraron al menos en cinco ocasiones entre enero y mayo de este año en varios albergues en Nueva York sin la orden de un juez y se les permitió el acceso, de acuerdo con el informe de incidentes de los refugios, que publica hoy el diario 'Gothamist'.

Según los informes, en dos ocasiones, los empleados de los albergues permitieron que agentes de ICE entraran en áreas privadas y, en un tercer caso, proporcionaron a los agentes información sobre un exresidente, sin verificar si contaban con una orden judicial, y en violación a la ley que declaró a ciudad amiga de inmigrantes o "ciudad santuario".

En otros dos casos, los agentes de inmigración eludieron al personal que estaba en la recepción y entraron en áreas privadas de los refugios municipales sin presentar una orden.

La ley santuario prohíbe a los empleados municipales autorizar a agentes federales de inmigración a entrar a áreas privadas de las propiedades de la ciudad, con algunas excepciones, como por ejemplo si presentan una orden judicial o si existen "circunstancias excepcionales", recuerda el diario.

La publicación agrega que el Departamento de Servicios Sociales, responsable por la gran mayoría de los albergues, aseguró que su personal "nunca" violó deliberadamente el protocolo ni la ley, que el alcalde Eric Adams intentó abolir cuando la ciudad comenzó a recibir a miles de inmigrantes cada semana.

Los agentes de inmigración acudieron a los albergues al menos 23 veces durante el período de enero y mayo de este año, cinco de éstas sin autorización legal. El 20 de febrero siete agentes que usaban mascarillas, ropa de camuflaje, chalecos antibalas y armados con pistolas. arrestaron a un venezolano de 30 años, de acuerdo con el informe de incidentes.

El director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York, Murad Awawdeh, reaccionó al informe señalando que ningún neoyorquino debería ser "aterrorizado" por el ICE del presidente Donald Trump al acceder a los servicios de la ciudad, y mucho menos cuando las leyes de santuario lo prohíben ha que erosiona la confianza en las agencias.

"El Ayuntamiento debe aprobar con urgencia la Ley de Santuario Seguro y la Ley de Confianza de la Ciudad para fortalecer nuestro compromiso de proteger a todos los neoyorquinos y subsanar cualquier laguna legal existente", indicó el activista.

De acuerdo con Awawdeh, cuando el próximo alcalde, Zohran Mamdani asuma el cargo el próximo mes, debe haber un compromiso firme de hacer cumplir las leyes de santuario y capacitar rigurosamente a todo el personal municipal sobre cómo implementarlas.

