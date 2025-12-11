Más Información

Taibo regala 25 mdp en libros a Cuba, Venezuela, Colombia y otros países

Taibo regala 25 mdp en libros a Cuba, Venezuela, Colombia y otros países

La Mañanera de Sheinbaum, 11 de diciembre, minuto a minuto

La Mañanera de Sheinbaum, 11 de diciembre, minuto a minuto

Archivo General Agrario, dos años de ser un elefante guinda echado

Archivo General Agrario, dos años de ser un elefante guinda echado

UIF "exprime" al círculo cercano de "Limones"; bloquea empresas fachada y cuentas de allegados al secretario de la CATEM

UIF "exprime" al círculo cercano de "Limones"; bloquea empresas fachada y cuentas de allegados al secretario de la CATEM

Time nombra Persona del Año a los "arquitectos de la IA", entre ellos Elon Musk, Sam Altman y Jensen Huang

Time nombra Persona del Año a los "arquitectos de la IA", entre ellos Elon Musk, Sam Altman y Jensen Huang

Aplanadora de Morena avala prohibir vapeadores; turna al Ejecutivo para su publicación en el DOF

Aplanadora de Morena avala prohibir vapeadores; turna al Ejecutivo para su publicación en el DOF

Trump arrecia presión por agua; Sheinbaum: se llegara a un acuerdo

Trump arrecia presión por agua; Sheinbaum: se llegara a un acuerdo

Sinaloa: ven en ataques a vivienda táctica para marcar territorio

Sinaloa: ven en ataques a vivienda táctica para marcar territorio

Pedro Haces niega nexos del extorsionador “Limones” con la Catem; felicita a las autoridades por la detención

Pedro Haces niega nexos del extorsionador “Limones” con la Catem; felicita a las autoridades por la detención

Empresarios impulsarán 10 proyectos insignia que están “atorados”, informa Medina Mora

Empresarios impulsarán 10 proyectos insignia que están “atorados”, informa Medina Mora

¿Cuándo entregarán las placas conmemorativas del Mundial 2026 para autos de CDMX?

¿Cuándo entregarán las placas conmemorativas del Mundial 2026 para autos de CDMX?

Amplían plazo de investigación en caso de Julio César Chávez Jr; seguirá el proceso en libertad condicional

Amplían plazo de investigación en caso de Julio César Chávez Jr; seguirá el proceso en libertad condicional

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos () detuvo erróneamente a un en Minneapolis, en el estado de Minnesota, por "parecer somalí", según denunció el alcalde de la ciudad, Jacob Frey.

"Detenido sin motivo alguno, en clara violación de la ley y la Constitución de los Estados Unidos, simplemente por caminar por la calle y parecer ", afirmó Frey en una rueda de prensa junto al jefe de la Policía de la ciudad, Brian O'Hara, y Mubashir, el joven de 20 años detenido que no quiso dar su nombre completo.

Mubashir, de origen somalí, aunque se mudó a Estados Unidos cuando era niño y se naturalizó como ciudadano estadounidense, se encontraba haciendo la pausa para comer del trabajo cuando dos hombres enmascarados se le acercaron y lo detuvieron a la fuerza.

Lee también

El joven estaba en el barrio de Cedar-Riverside, el centro de la comunidad somalí-estadounidense de la ciudad.

Los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante un operativo. Foto: AFP
Los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante un operativo. Foto: AFP

Según explicó, los agentes nunca se identificaron y lo metieron en un coche hasta llevarlo a un edificio del gobierno.

Horas más tarde lo liberaron tras permitirle mostrar su pasaporte, tras negárselo durante el arresto.

Lee también

Precisamente esta zona ha sido uno de los blancos de redadas desde que el presidente, Donald Trump, apuntara a los inmigrantes de origen somalí del estado de Minnesota, acusándoles de haber entrado en el país ilegalmente y presentar solicitudes de visa fraudulentas.

“No contribuyen en nada. No los quiero en nuestro país”, dijo Trump sobre los somalíes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Urgente: tu banco te limitará las transferencias si no activas esta opción antes del 1 de enero. Foto: iStock / fizkes

Urgente: tu banco te limitará las transferencias si no activas esta opción antes del 1 de enero

¡Última Oportunidad! Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar cierra registro el 13 de diciembre. Foto: Banco del Bienestar

¡Última Oportunidad! Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar cierra registro el 13 de diciembre.

Visa americana. iStock/ Drazen Zigic

¿Quieres tu visa americana rápido? Descubre cuál es la ciudad con el trámite más ágil

iStock/ YakobchukOlena

¿Viajas a Estados Unidos? Lo que debes saber para pasar Migración sin problemas esta Navidad

Nueva York. iStock/ travnikovstudio

Hoteles en Nueva York con 25% de descuento: Estos días tendrán los precios más bajos