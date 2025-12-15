Más Información

Avioneta se desploma en Toluca; moviliza a cuerpos de emergencia cerca del aeropuerto

Avioneta se desploma en Toluca; moviliza a cuerpos de emergencia cerca del aeropuerto

Entre jaloneos y gritos, PAN toma tribuna del Congreso de la CDMX; suspenden la sesión

Entre jaloneos y gritos, PAN toma tribuna del Congreso de la CDMX; suspenden la sesión

Sheinbaum reacciona a ley en SLP para que tenga primera gobernadora; insiste en rechazo a nepotismo

Sheinbaum reacciona a ley en SLP para que tenga primera gobernadora; insiste en rechazo a nepotismo

Trump arremete contra director Rob Reiner, asesinado en su casa; lo acusa de tener "obsesión enfermiza" en su contra

Trump arremete contra director Rob Reiner, asesinado en su casa; lo acusa de tener "obsesión enfermiza" en su contra

"Cuando Harry conoció a Sally" y "Cuentas conmingo", el cine emblemático de Rob Reiner

"Cuando Harry conoció a Sally" y "Cuentas conmingo", el cine emblemático de Rob Reiner

Harfuch informa avances del caso "El Limones"; UIF congela cuentas y descarta vínculos con Pedro Haces o sindicatos

Harfuch informa avances del caso "El Limones"; UIF congela cuentas y descarta vínculos con Pedro Haces o sindicatos

Gobierno descarta descentralización de secretarías

Gobierno descarta descentralización de secretarías

Jueza cancela audiencia del caso María Amparo Casar; FGR deberá continuar acusación ante juez del Reclusorio Norte

Jueza cancela audiencia del caso María Amparo Casar; FGR deberá continuar acusación ante juez del Reclusorio Norte

María Amparo Casar y la presunta pensión ilícita de Pemex por la que la FGR la investiga; esto es lo que se sabe del caso

María Amparo Casar y la presunta pensión ilícita de Pemex por la que la FGR la investiga; esto es lo que se sabe del caso

Vida de AMLO llega a la pantalla chica; documental en Canal Once aborda su fe personal y legado político

Vida de AMLO llega a la pantalla chica; documental en Canal Once aborda su fe personal y legado político

Asesinan a policía municipal en Huehuetoca; agresor roba patrulla y huye tras el ataque

Asesinan a policía municipal en Huehuetoca; agresor roba patrulla y huye tras el ataque

Ulises Mejía Haro se posiciona en Morena para elección a gobernador

Ulises Mejía Haro se posiciona en Morena para elección a gobernador

Los Ángeles. Las autoridades federales en arrestaron a cinco personas a las que acusan de querer llevar a cabo una serie de en el sur de California durante las celebraciones de Año Nuevo, informó este lunes la fiscal general, Pam Bondi.

Los detenidos formaban presuntamente parte de un grupo "de extrema izquierda, propalestino, antigubernamental y anticapitalista" y planeaban una serie de explosiones en "varias partes de California" al igual que ataques en contra de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), indicó Bondi en una publicación en la plataforma X.

"Tras una intensa investigación, el Departamento de Justicia, en coordinación con el FBI, evitó lo que habría sido un complot terrorista masivo y atroz en el Distrito Central de California (los condados de Orange y Los Ángeles)", escribió la fiscal.

Lee también

El director del FBI, , anunció en una publicación, también en la plataforma X, la detención de un quinto individuo, quien también está presuntamente conectado con el grupo "extremista", fue detenido en, donde planeaba un "ataque violento aparte".

En documentos judiciales presentados en California, las autoridades identificaron a los cuatro detenidos en ese estado como Audrey Illeene Carroll, Zachary Aaron Page, Dante Gaffield y Tina Lai.

El plan, según detalla la querella, había sido llamado "Operación Sol de Medianoche" e instruía a los participantes a plantar mochilas con explosivos caseros en cinco ubicaciones distintas, de manera simultánea, el 31 de diciembre. Las iban dirigidas contra "dos empresas estadounidenses" que no se nombran en los documentos.

Lee también

En preparación para el ataque, los acusados viajaron al desierto de Mojave, en el sureste de California, este fin de semana para hacer pruebas de detonación de los explosivos, cuando fueron arrestados por el, según los documentos judiciales.

El FBI señaló al grupo Turtle Island Liberation Front como la organización responsable de estar planeando estos supuestos ataques.

Además de los planes en Año Nuevo, dos de los detenidos discutieron ideas para atacar agentes y vehículos de ICE en enero y febrero del próximo año con el objetivo de "acabar con algunos y asustar al resto", de acuerdo con los documentos.

Lee también

Por su parte, el primer fiscal adjunto de Estados Unidos, Bill Essayli, vinculó los arrestos a un esfuerzo de la administración Trump "para extinguir las de extrema izquierda" en Estados Unidos.

En páginas de redes sociales asociadas a este grupo, que según las autoridades, eran administradas por Carroll, se describe como una organización de "liberación" a través de la "descolonización y la soberanía".

En Instagram, donde tienen 862 seguidores y han publicado contenido empezando en verano de este año, han compartido imágenes relacionadas con las protestas en contra de las políticas migratorias de en apoyo a Palestina y en contra del capitalismo.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Programas Bienestar ¿Quiénes recibirán hasta $5,800 pesos antes de Navidad. Foto: Canva / Secretaría de Bienestar

Programa Bienestar: ¿Quiénes recibirán hasta $5,800 pesos antes de Navidad?

¿Tienes dinero en Infonavit? Así puedes retirar tu ahorro paso a paso. Foto: Adobe / Infonavit

¿Tienes dinero en Infonavit? Así puedes retirar tu ahorro paso a paso

Esto ocurrirá el 19 de diciembre cuando el cometa 3I/ATLAS pase cerca de la Tierra según experto de Harvard. Foto iStock / siete solar

Esto ocurrirá el 19 de diciembre cuando el cometa 3I/ATLAS pase cerca de la Tierra según experto de Harvard

AP

Estados Unidos endurece reglas: fotos para trámites migratorios deberán ser recientes

visa americana. Foto: iStock

Los 4 errores que pueden costarte la visa de turista para Estados Unidos