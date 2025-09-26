El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continuó el viernes con sus muestras de satisfacción por la imputación de uno de sus rivales políticos, el exdirector del FBI, James Comey, a quien calificó de "policía corrupto", y negó que su imputación haya sido por venganza.

"Es por justicia. De verdad, esto no es una cuestión de venganza. No se puede permitir que esto siga ocurriendo", aseguró Trump a los periodistas al salir de la Casa Blanca para dirigirse a un torneo de golf en Nueva York.

El mandatario estadounidense definió a Comey como una persona "enferma" y de la "izquierda radical": "Es un policía corrupto. Siempre ha sido un policía corrupto. Todos lo saben", agregó.

Lee también Gobierno de Trump acusa a James Comey, exdirector del FBI, de falso testimonio y obstrucción de la justicia

Trump, dijo además que esperaba que más de sus oponentes enfrentaran cargos penales tras la acusación formal de Comey.

"Francamente, espero que haya otros", dijo el republicano, y agregó que "no es una lista, pero creo que habrá otros".

Comey "¡deberá pagar un precio muy alto!": Trump

Comey fue acusado en la víspera de falso testimonio y obstrucción de la justicia en relación con la investigación que llevó a cabo para determinar si Rusia interfirió en las elecciones de 2016, que ganó Trump, y sobre si miembros de su campaña habían coludido.

Los presidentes estadounidenses históricamente se han esforzado para mostrar, al menos en público, una clara separación entre la Casa Blanca y el Departamento de Justicia, una tradición que Trump está rompiendo.

"Es un policía corrupto, y siempre lo ha sido", por lo que "¡deberá pagar un precio muy alto!", afirmó Trump en un comunicado publicado en su plataforma Truth Social, en una muestra más de su intento de influir sobre el Departamento de Justicia.

James Comey, exjefe del FIB, aseguró que es inocente y se declaró listo para encarar a la justicia. Foto: Agencias

"Creo que habrá otros", dice Trump

Trump despidió a Comey en 2017, durante su primer mandato presidencial, en medio de la investigación sobre interferencia electoral.

Comey aseguró que es inocente y se declaró listo para encarar a la justicia.

Los cargos en su contra fueron presentados pocos días después de que el presidente exigiera públicamente a la fiscal general, Pam Bondi, que tomara medidas contra los que Trump considera sus enemigos.

"¡JUSTICIA EN ESTADOS UNIDOS!", escribió el republicano, quien aseguró no tener nada que ver con la imputación de "uno de los peores seres humanos a los que se ha enfrentado este país".

Lee también "No tengo miedo", asegura James Comey, exdirector del FBI, acusado de falso testimonio

Exdirector del FBI podría pasar 5 años en prisión

Si es declarado culpable, Comey enfrenta hasta cinco años de prisión, según la fiscal federal que presentó los cargos, Lindsey Halligan, exabogada personal del mandatario y designada por Trump hace pocos días pese a no tener experiencia en la fiscalía.

Halligan ocupó la plaza de Erik Siebert, quien dimitió como fiscal federal del distrito Este de Virginia bajo presión de Trump tras informar al Departamento de Justicia que no había pruebas suficientes para acusar a Comey o a la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

Desde que asumió el cargo en enero, Trump, el primer mandatario en ejercicio de Estados Unidos condenado penalmente, ha tomado una serie de medidas punitivas contra sus enemigos y oponentes políticos.

Trump fue objeto de varias investigaciones después de dejar la Casa Blanca en 2020. *Con información de EFE.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc