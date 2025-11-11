Más Información

Javier Duarte tendrá que esperar para salir de prisión; jueza aplaza audiencia

Unión de Productores de Caña se deslinda de protestas y bloqueos; alcanzan nuevo acuerdo de arancel al azúcar importada

Tres de los 19 ataques de EU a presuntas narcolanchas han sido en costas de Acapulco: Washington Post; suman 76 muertos

Detienen a 6 militares involucrados en la muerte de las niñas Leidy y Alexa en Sinaloa; FGR dará seguimiento al caso, dice

Hallan sin vida a niña de 4 años desaparecida tras agresión armada en Juchitán, Oaxaca; hay 3 detenidos

Rosa Icela llama a la CNTE a mantener el diálogo ante anuncio de paro nacional; rechaza manifestaciones “con tintes políticos”

Salud reporta 74 casos de sarampión activos en nueve estados de México; suman 5 mil 153 en el 2025

Bajan 37% los homicidios dolosos en México: Gabinete de Seguridad; 32 asesinatos menos al día desde hace 13 meses

Tras un año, diputados instalan Comité de Ética; sancionará a legisladores y difundirá principios de conducta

¿Hasta cuándo afectará el frente frío número 13 al Valle de México?

Asaltan joyería en centro comercial de San Jerónimo, en alcaldía Álvaro Obregón; no se reportan lesionados

Estudiantes de secundaría en Zacatecas crean catálogo sexual con IA; suspenden a directivos y maestros protestan

Toronto, Canadá. Francia condenó este martes las "operaciones militares" en el Caribe, el mismo día en que el portaaviones más grande del mundo, el de y su grupo de ataque llegaron a la región, y añadió que "ignoran las leyes internacionales".

El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, afirmó en la localidad canadiense de Niagara-on-the-Lake, donde este martes se inició una reunión de dos días de los países del G7, está preocupada por la situación.

"Hemos observado, con preocupación, las operaciones militares en la región caribeña porque ignoran las leyes internacionales", afirmó Barrot a los periodistas tras su llegada a la localidad canadiense.

El ministro de Exteriores galo añadió que Francia también está presente en la región, con varios territorios bajo su soberanía, "donde viven más de un millón" de ciudadanos franceses.

Barrot también dijo que era esencial evitar inestabilidad y una potencial escalada.

La advertencia del jefe de la diplomacia francesa se produce el mismo día en que el USS Gerald R. Ford, y su grupo de ataque llegaron al Caribe con la misión oficial de apoyar los ataques que las fuerzas estadounidenses están realizando contra embarcaciones que supuestamente transportan drogas.

Analistas y políticos han advertido que Estados Unidos puede estar planeando acciones militares contra Venezuela.

En este sentido, el gobierno venezolano presidido por Nicolás Maduro anunció este martes el despliegue de unos 200 mil militares por todo el país para defenderse de las "amenazas imperiales"

