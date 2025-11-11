Toronto, Canadá. Francia condenó este martes las "operaciones militares" en el Caribe, el mismo día en que el portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford de Estados Unidos y su grupo de ataque llegaron a la región, y añadió que "ignoran las leyes internacionales".

El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, afirmó en la localidad canadiense de Niagara-on-the-Lake, donde este martes se inició una reunión de dos días de los países del G7, está preocupada por la situación.

"Hemos observado, con preocupación, las operaciones militares en la región caribeña porque ignoran las leyes internacionales", afirmó Barrot a los periodistas tras su llegada a la localidad canadiense.

El ministro de Exteriores galo añadió que Francia también está presente en la región, con varios territorios bajo su soberanía, "donde viven más de un millón" de ciudadanos franceses.

Barrot también dijo que era esencial evitar inestabilidad y una potencial escalada.

La advertencia del jefe de la diplomacia francesa se produce el mismo día en que el USS Gerald R. Ford, y su grupo de ataque llegaron al Caribe con la misión oficial de apoyar los ataques que las fuerzas estadounidenses están realizando contra embarcaciones que supuestamente transportan drogas.

Analistas y políticos han advertido que Estados Unidos puede estar planeando acciones militares contra Venezuela.

En este sentido, el gobierno venezolano presidido por Nicolás Maduro anunció este martes el despliegue de unos 200 mil militares por todo el país para defenderse de las "amenazas imperiales"

