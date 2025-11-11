Más Información

Tras un año, diputados instalan Comité de Ética; sancionará a legisladores y difundirá principios de conducta

Tras un año, diputados instalan Comité de Ética; sancionará a legisladores y difundirá principios de conducta

Detienen a 6 militares involucrados en la muerte de las niñas Leidy y Alexa en Sinaloa; FGR dará seguimiento al caso, dice

Detienen a 6 militares involucrados en la muerte de las niñas Leidy y Alexa en Sinaloa; FGR dará seguimiento al caso, dice

Bajan 37% los homicidios dolosos en México: Gabinete de Seguridad; 32 asesinatos menos al día desde hace 13 meses

Bajan 37% los homicidios dolosos en México: Gabinete de Seguridad; 32 asesinatos menos al día desde hace 13 meses

Hallan sin vida a niña de 4 años desaparecida tras agresión armada en Juchitán, Oaxaca; hay 3 detenidos

Hallan sin vida a niña de 4 años desaparecida tras agresión armada en Juchitán, Oaxaca; hay 3 detenidos

¡Confirmado! Línea 1 del Metro reabrirá por completo el 16 de noviembre: Clara Brugada

¡Confirmado! Línea 1 del Metro reabrirá por completo el 16 de noviembre: Clara Brugada

Detenciones impulsan cobertura de García Harfuch: Estudio A.R.M.A.

Detenciones impulsan cobertura de García Harfuch: Estudio A.R.M.A.

Sedena, tras huéspedes para los hoteles del Tren Maya

Sedena, tras huéspedes para los hoteles del Tren Maya

¿Hasta cuándo afectará el frente frío número 13 al Valle de México?

¿Hasta cuándo afectará el frente frío número 13 al Valle de México?

Secretaría de Economía justifica alza de arancel al azúcar: es para proteger producción y frenar importaciones

Secretaría de Economía justifica alza de arancel al azúcar: es para proteger producción y frenar importaciones

Caso Carlos Manzo: "El protocolo no falló", asegura Defensa; no se logró aplicación completa porque el alcalde no aceptó, señala

Caso Carlos Manzo: "El protocolo no falló", asegura Defensa; no se logró aplicación completa porque el alcalde no aceptó, señala

Explosión por acumulación de gas deja cuatro lesionados y daños en 120 departamentos en Tlalnepantla

Explosión por acumulación de gas deja cuatro lesionados y daños en 120 departamentos en Tlalnepantla

Jalisco blindará su frontera con Michoacán; buscan evitar "efecto cucaracha"

Jalisco blindará su frontera con Michoacán; buscan evitar "efecto cucaracha"

Bogotá. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó este martes "suspender el envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses" hasta que cesen los ataques de ese país contra lanchas que supuestamente transportan droga en aguas del Caribe y el Pacífico.

"Se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses", escribió Petro en X.

El mandatario explicó que "tal medida se mantendrá mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe", y agregó: "La lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño".

Lee también

En los últimos meses, Petro ha endurecido sus críticas hacia su homólogo estadounidense, Donald Trump, y ha acusado a ese país de cometer "asesinatos" y "crímenes de guerra" en su ofensiva antidrogas, primero en el Caribe y luego en el Pacífico, donde desde septiembre se han registrado decenas de ataques y más de setenta muertos.

Estos episodios han profundizado las tensiones entre Washington y los gobiernos de Colombia y Venezuela, a cuyos líderes Trump acusa de promover el narcotráfico.

El anuncio de Petro llega después de que CNN informara que el Reino Unido dejó de compartir información de inteligencia con Estados Unidos sobre embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe, para no ser cómplice de los ataques militares estadounidenses, que considera ilegales.

Lee también

Durante años, el Reino Unido -que controla varios territorios en el Caribe donde mantiene bases de inteligencia- había ayudado a Estados Unidos a localizar embarcaciones sospechosas de transportar drogas para que la Guardia Costera estadounidense pudiera interceptarlas, indicaron las fuentes al medio. Esto implicaba que las embarcaciones fueran detenidas, abordadas, su tripulación arrestada y la droga incautada.

La decisión del Reino Unido supone una ruptura significativa con uno de sus aliados más cercano e importante socio en el intercambio de inteligencia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
Únete a nuestro canal

mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Reglamento de tránsito Edomex 2025: conoce las nuevas multas y cuánto tendrás que pagar. Foto: Canva

Reglamento de tránsito Edomex 2025: conoce las nuevas multas y cuánto tendrás que pagar

Pensión Bienestar beneficiarios con apellidos M y R reciben el pago en dos días; este es el motivo oficial. Foto: Canva / Secretaría del Bienestar

Pensión Bienestar: beneficiarios con apellidos M y R reciben el pago en dos días; este es el motivo oficial

Cómo tramitar la visa americana/ iStock/ Prostock-Studio

Estatus de solicitud de visa americana: ¿Cómo revisarlo si estás en el proceso?

Foto: iStock/DMEPhotography

Estados Unidos denegará visas de inmigrante a solicitantes con diabetes, cáncer y otras enfermedades

¿Por qué Wendy’s cerrará cientos de restaurantes en EU después de más de 50 años de historia? Foto: Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

¿Por qué Wendy’s cerrará cientos de restaurantes en EU después de más de 50 años de historia?