Más Información
Tras un año, diputados instalan Comité de Ética; sancionará a legisladores y difundirá principios de conducta
Detienen a 6 militares involucrados en la muerte de las niñas Leidy y Alexa en Sinaloa; FGR dará seguimiento al caso, dice
Bajan 37% los homicidios dolosos en México: Gabinete de Seguridad; 32 asesinatos menos al día desde hace 13 meses
Hallan sin vida a niña de 4 años desaparecida tras agresión armada en Juchitán, Oaxaca; hay 3 detenidos
Secretaría de Economía justifica alza de arancel al azúcar: es para proteger producción y frenar importaciones
Caso Carlos Manzo: "El protocolo no falló", asegura Defensa; no se logró aplicación completa porque el alcalde no aceptó, señala
Explosión por acumulación de gas deja cuatro lesionados y daños en 120 departamentos en Tlalnepantla
Bombardeos del ejército de Colombia contra un enclave guerrillero en la Amazonía dejaron 19 muertos pertenecientes a las disidencias de las FARC bajo el mando del rebelde más buscado del país, informaron el martes altos mandos militares.
El presidente Gustavo Petro ordenó el lunes "el bombardeo y la disolución militar" de esta organización comandada por alias Iván Mordisco, tras frustrados intentos de negociar la paz.
El almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, dijo en una rueda de prensa que las operaciones fueron en "la madrugada del 10 de noviembre" y dejaron "19 terroristas muertos", una persona capturada y material militar incautado.
Lee también Gobierno de Venezuela despliega 200 mil militares para enfrentar "amenazas" de EU
es/mgm
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]