Tras un año, diputados instalan Comité de Ética; sancionará a legisladores y difundirá principios de conducta

Bajan 37% los homicidios dolosos en México: Gabinete de Seguridad; 32 asesinatos menos al día desde hace 13 meses

Zacatecas destaca por baja en homicidios dolosos: SESNSP; Guanajuato encabeza la lista con más asesinatos

Hallan sin vida a niña de 4 años desaparecida tras agresión armada en Juchitán, Oaxaca; hay 3 detenidos

Caso Carlos Manzo: "El protocolo no falló", asegura Defensa; no se logró aplicación completa porque el alcalde no aceptó, señala

Detenciones impulsan cobertura de García Harfuch: Estudio A.R.M.A.

Sedena, tras huéspedes para los hoteles del Tren Maya

¿Hasta cuándo afectará el frente frío número 13 al Valle de México?

Secretaría de Economía justifica alza de arancel al azúcar: es para proteger producción y frenar importaciones

Blindan Palacio Nacional con vallas de tres metros; aseguran recinto ante próxima marcha de la Generación Z

Se han celebrado acuerdos reparatorios con 78 víctimas tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa: Fiscalía CDMX

Instalarán mañana comisión para reordenar el ambulantaje en el Centro Histórico de la CDMX

El puente Hongqi, de 758 metros de largo, colapsó parcialmente en , tras un alud que debilitó la estructura. Videos del colapso se volvieron virales en .

El puente, que fue completado e inaugurado hace aproximadamente medio año, es parte de una autopista que conecta la provincia de Sichuan y el corazón del país con el .

Los videos del desplome muestran cómo el desprendimiento de tierra arrasa con una parte del puente, que se derrumba bajo el peso y el impacto. También muestran el pedazo de puente caer sobre el río sobre el que estaba construido.

De acuerdo con el medio Sichuan Daily, el lunes las autoridades habían inspeccionado la zona y notaron que había una deformación en las pendientes del lado derecho del puente. También identificaron que había grietas en las laderas, y desplazamiento en el terreno de la montaña.

Por ello, la policía cerró la ruta y activó el protocolo de respuesta de emergencia. Estas medidas evitaron que hubiera víctimas en el colapso de este martes.

Las autoridades investigan el historial de mantenimiento del puente, así como los datos de la construcción y las condiciones geológicas del terreno, informaron medios locales.

No se ha informado cuándo podría reabrirse el puente, lo que ha generado preocupación, al ser un enlace vial clave en la zona.

