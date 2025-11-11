La primera ola de frío ártico de la temporada afectó a 200 millones de personas este martes en Estados Unidos, después de que el país experimentara la primera gran nevada de la temporada y las temperaturas más bajas registradas.

En partes de los estados de Indiana, Illinois, Wisconsin y Míchigan se acumularon más de 30 centímetros de nieve durante la mañana.

Asimismo, siguió nevando en Buffalo y Siracusa, en el norte del estado de Nueva York, así como en algunas zonas de Pennsylvania.

También se espera que esta ola de frío provoque temperaturas mínimas récord diarias en decenas de ciudades del sureste, desde Knoxville, Tennessee, hasta los Cayos de Florida.

Lee también Gobierno de Venezuela despliega 200 mil militares para enfrentar "amenazas" de EU

Central Park, LaGuardia, and JFK are now reporting their first snowflakes of the season! 📷📷@EarthCam *Note, this camera is high in elevation, but snow is also being reporting at the surface. pic.twitter.com/B005PNy7an — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) November 11, 2025

En Florida las iguanas se están cayendo de los árboles, ya que las temperaturas bajaron lo suficiente como para convertir a estos reptiles en estatuas. Cuando la temperatura baja de los 10 grados centígrados, el metabolismo de estos animales se ralentiza drásticamente.

Las iguanas comenzaron a "congelarse" y caer de los árboles a medida que las temperaturas descendieron a 4° Celsius (40° Fahrenheit) o menos en Florida, según Scott Kleebauer, un meteorólogo del Centro de Predicción del Tiempo del Servicio Meteorológico Nacional.

"Iguanas, debido a su naturaleza reptiliana, entran en este tipo de modo de supervivencia, y su sistema básicamente se apaga", explicó. "No están acostumbradas a esos tipos de temperaturas. Solo las experimentan un puñado de veces al año, si acaso". Se pronostica que Jacksonville, en el llamado "estado del Sol", alcanzará los -1 °C este martes, marcando la temperatura más baja registrada en un otoño desde 1976.

AVISO ❄️

Esta nevando en la Ciudad de Nueva York EEUU 🇺🇸



Hoy noviembre 11, se registra la primera caída de nieve en New York City #snow #nyc #NewYork

Vía @Andreazeefrank pic.twitter.com/7DfJ65r9AT — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) November 11, 2025

Publicaciones de los reptiles aturdidos comenzaron a aparecer en las redes sociales mientras los floridanos también enfrentaban un clima desacostumbrado.

"Muchas veces uno se adentra en el otoño y luego eventualmente llega el invierno", comentó Kleebauer. "Esto fue más — estuvo cálido allí por mucho tiempo y de repente es un shock para el sistema con lo frío que fue el golpe".

En todo Virginia Occidental, una capa de nieve y hielo antes del amanecer contribuyó a docenas de accidentes el martes antes de que saliera el sol y mejoraran las condiciones de las carreteras.

Más de 14 pulgadas (37 centímetros) de nieve el lunes y martes permitieron al White Grass Ski Touring Center en el Valle de Canaan de las montañas del norte abrir para el esquí cross-country.

Lee también Día de los Veteranos: ¿Por qué se conmemora este 11 de noviembre?

Temperaturas en zona del lago causan acumulación de nieve

Las comunidades a sotavento del Lago Erie y el Lago Ontario en el norte del estado de Nueva York despertaron bajo una advertencia de clima invernal el martes, con el Servicio Meteorológico Nacional pronosticando entre cinco a 15 centímetros (entre 2 a 6 pulgadas) de nieve en ciudades como Niagara Falls, Rochester, Buffalo, Syracuse y Jamestown. Para muchos, es la primera nieve en una temporada que típicamente deja alrededor de 2.5 metros (100 pulgadas) o más para la primavera.

Los expertos advirtieron que las condiciones ventosas podrían aumentar los problemas en la carretera.

La máxima cantidad de nieve para el día, entre 15 y 23 centímetros (entre seis y nueve pulgadas), se prevé para Tug Hill Plateau, entre el Lago Ontario y las Montañas Adirondack en el norte de Nueva York.

Pero otra tormenta el miércoles podría traer más nieve.

Vientos y nevadas causaron condiciones de manejo peligrosas el lunes por la noche, incluyendo una advertencia de ventisca de nieve a lo largo de la Interestatal 80 en el centro de Pennsylvania.

Lee también Reino Unido no compartirá con EU inteligencia sobre embarcaciones sospechosas de narco; no quieren ser cómplice de bombardeos, señalan

first snow feeling in Chicago ❄️⛄️ pic.twitter.com/lnaQ07R2xn — An Autumn 🍁🍂 (@visualtherapy0) November 11, 2025

Más al noreste, partes de Vermont recibieron hasta 20 centímetros (8 pulgadas) de nieve, lo que complicó el viaje de la tarde del lunes. Para el martes por la mañana, un tráiler atascado en una colina obligó temporalmente al cierre de un carril en la Interestatal 89, y se advirtió a los conductores que tuvieran cuidado adicional cuando se reabrió la ruta.

Barbara Butch es la secretaria del pueblo y bibliotecaria de la localidad de Ubly en el este de Michigan. El pueblo fue cubierto de nieve el lunes, recibiendo casi 20 centímetros (8 pulgadas) para cuando sus más de 800 residentes despertaron el martes, según el Servicio Meteorológico Nacional.

"Simplemente seguía cayendo", relató Butch. "Simplemente no paraba".

Junto con la nieve vino un frío intenso y fuertes vientos, bajando la sensación térmica a muy por debajo del punto de congelación — un clima que no suele verse tan temprano en la temporada. Se esperaba más nieve el martes por la tarde en el este de Michigan, pero la temperatura probablemente subirá a más de 10° C (50° Fahrenheit) para el final de la semana.

"Terminaremos con un derrame de nieve fangosa", bromeó Butch. "Así es vivir aquí".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mgm