Caracas. El ministro de Defensa de Venezuela, , informó que este martes se han movilizado 200 mil militares en todo el país como parte unos nuevos ejercicios de preparación ante las "amenazas" de , que mantiene un despliegue naval y aéreo en aguas del mar Caribe próximas a la nación suramericana.

"Se han desplegado casi 200 mil efectivos en todo el para este ejercicio y debo decir que esto no va en desmedro del despliegue cotidiano que lleva el Comando Estratégico Operacional (...) combatiendo con todo las demás amenazas", señaló Padrino López en declaraciones al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Este martes, el Ejecutivo de anunció un nuevo despliegue militar para enfrentar lo que considera como "amenazas imperiales", en referencia a Estados Unidos.

El titular de Defensa indicó horas antes, a través de un comunicado publicado en Instagram, que el despliegue comenzó este martes a las 04:00 hora local (08:00 GMT) y terminará mañana, miércoles.

Esta movilización incluye "medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos (sic)", así como sistemas de armas, unidades militares, la , órganos de seguridad ciudadana y comandos para la defensa integral, de acuerdo con Padrino López.

De igual manera, prosiguió, se "activarán completamente los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI) en todos los estados y entidades federales y municipales".

Según Estados Unidos, ya son 75 los fallecidos y una veintena de embarcaciones destruidas en la operación que lleva a cabo en aguas del Caribe y luego ampliada al Pacífico, defendida por la Administración del presidente Donald Trump como una campaña contra el .

El gobierno de Maduro ha denunciado, sin embargo, que esta presencia militar es un plan para propiciar un "cambio de régimen" e imponer en Venezuela una autoridad "títere" con la que Estados Unidos pueda "apoderarse" de sus recursos naturales, principalmente el .

