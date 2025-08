La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el gobierno de Donald Trump puede insistir en proponer que el Ejército de Estados Unidos entre a México para combatir a los cárteles de la droga, pero advirtió que eso no está sobre la mesa ni a discusión.

Esto, en medio de la próxima firma del Acuerdo de Seguridad entre México y Estados Unidos.

"Lo dije hace mucho tiempo, que el presidente (Donald) Trump sí en una llamada me planteó que pudiera entrar el Ejército de Estados Unidos y le dije que no, que eso no, que eso no estaba sobre la mesa, ni estaba a discusión, y él no entendió. Pueden insistir de nuevo, pero no está sobre la mesa ese tema”, dijo.

Lee también “De buena familia, guapos e inteligentes”; así reclutaba niños Marcial Maciel para abusar de ellos

En conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo federal señaló que con el gobierno estadounidense hay otras formas de colaboración y coordinación "sin subordinación" y respetando la soberanía de México.

"En cambio, pues hay otras formas de colaborar, de coordinarnos, hay información que pueden proporcionarnos, información que nosotros podemos proporcionarles a ellos, en un esquema de colaboración sin subordinación y respetando nuestra soberanía", agregó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr