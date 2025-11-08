Más Información

Uriel Rivera es vinculado a proceso por el acoso a la presidenta Claudia Sheinbaum

¿Viajas a EU? Checa si la reducción de vuelos en ese país afecta a aerolíneas mexicanas

"Hay de dos, volver a la corrupción o seguir avanzando con la 4T", dice Sheinbaum; encabeza entrega de escrituras en Tepic

¿Trump Stadium? Sería "hermoso" que el nuevo estadio de los Commanders lleve el nombre del mandatario: Casa Blanca

México conquista la medalla de bronce en el Mundial Femenil Sub-17; supera a Brasil en una cardíaca tanda de penales

Canciller De la Fuente viaja a Colombia a Cumbre CELAC-UE; representa a Sheinbaum

Macron escuchó la lucha de las mujeres en México, dice impulsora de Ley Olimpia; coincidió en abolir el patriarcado, asegura

Grecia Quiroz llama al voto de castigo en 2027 para Michoacán

Chocan versiones por presunto atentado contra Einat Kranz, embajadora israelí; esto dice EU, Israel, México e Irán

Con rezago en matemáticas, alumnos de 3ro de secundaria

Habilitan nueva caseta de cobro en Circuito Exterior Mexiquense para quienes provienen del AIFA

Concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes este sábado 8 de noviembre; aquí todo lo que tienes que saber sobre la proyección en el Zócalo

reforzará sus embajadas en América Latina con personal especializado y medios de intervención contra el narcotráfico, afirmó su ministro de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot, en una entrevista al semanario Journal du dimanche.

La cooperación de las embajadas con los países productores de droga "genera resultados", dijo el canciller.

"Pero es insuficiente. Entonces vamos a aumentar un 20% los efectivos especializados en las embajadas y triplicar sus medios de intervención", agregó Barrotsin precisar un calendario.

El ministro también evocó un plan para "crear en 2026 una academia regional de lucha contra la criminalidad organizada, con sede en República Dominicana, que formará cada año a 250 investigadores, magistrados, agentes aduaneros y analistas financieros de las fuerzas de seguridad y justicia de los países aliados".

Las mafias entregan la droga a los cárteles mexicanos para que la movilicen en Centroamérica por corredores marítimos del Pacífico y del Atlántico Fot: Archivo / EFE
El ministro francés está en Colombia para participar en la cuarta cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

Antes estuvo en México durante la visita de Estado del presidente Emmanuel Macron, durante la que se firmó un acuerdo de cooperación aduanera contra el narcotráfico.

Con Francia expuesta a un aumento del tráfico y consumo de cocaína, Barrot aseguró en esta entrevista que ponía a su ministerio "en orden de batalla para que asuma plenamente su papel en la lucha contra las drogas".

