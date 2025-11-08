Más Información

El presidente francés Emmanuel Macron promete recuperar las joyas robadas del Louvre

El presidente francés Emmanuel Macron promete recuperar las joyas robadas del Louvre

La UNAM y yo

La UNAM y yo

Armando González Torres viaja por la literatura utópica

Armando González Torres viaja por la literatura utópica

"Es hora de examinar la situación de la libertad en nuestro tiempo”: Enrique Krauze, historiador

"Es hora de examinar la situación de la libertad en nuestro tiempo”: Enrique Krauze, historiador

Robo de joyas y duro informe oficial obligan al Louvre a activar un plan de seguridad de emergencia

Robo de joyas y duro informe oficial obligan al Louvre a activar un plan de seguridad de emergencia

Diánoia: 70 años de difundir temas y asuntos filosóficos

Diánoia: 70 años de difundir temas y asuntos filosóficos

El presidente francés, Emmanuel Macron, reiteró el viernes durante su visita a México que las joyas históricas robadas en elserán recuperadas y prometió que se revisará la seguridad del museo parisino.

"Hemos empezado a detener a parte de la banda que llevó a cabo este robo. Las joyas serán recuperadas, serán detenidos, serán juzgados", aseguró el jefe del Estado a la cadena Televisa durante su paso por Ciudad de México, una de las etapas de una gira por América Latina.

"Lo sucedido, y que ha sido un impacto para todo el mundo, es una oportunidad para salir aún más fortalecidos", declaró Macron.

Lee también:

El 19 de octubre, unos delincuentes lograron introducirse en el museo y robar en pocos minutos. Las piezas siguen sin aparecer y cuatro sospechosos han sido imputados y encarcelados.

Entre las ocho piezas "de un valor patrimonial incalculable", según las autoridades, se encuentra la tiara de la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, que tiene unos 2 mil diamantes.

El Tribunal de Cuentas francés criticó este semana la gestión del museo en los últimos años asegurando que había descuidado la seguridad en favor de políticas para atraer más público.

Lee también:

"La seguridad del Louvre será totalmente replanteada", aseguró Macron el viernes, mencionando el ambicioso plan de renovación del museo anunciado en enero, que entre otros creará una nueva puerta de acceso y una sala dedicada exclusivamente a la Mona Lisa de Leonardo da Vinci.

El viernes la pinacoteca más visitada del mundo presentó "medidas de urgencia" como la creación de un "coordinador de seguridad" y el despliegue de cámaras de vigilancia adicionales.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Ángela Aguilar confirma boda religiosa con Nodal en mayo de 2026 y las redes enloquecen: “Ese mes le alcanza para todo”. Foto: AFP

Ángela Aguilar confirma boda religiosa con Nodal en mayo de 2026 y las redes enloquecen: “Ese mes le alcanza para todo”

Fátima Bosch, Miss México, vive incómodo momento en Miss Universo: no le dieron el micrófono y las redes estallan Foto: EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

Fátima Bosch, Miss México, vive incómodo momento en Miss Universo: no le dieron el micrófono y las redes estallan

Concierto de Juan Gabriel en el Zócalo 2025: horario, calles cerradas y todo lo que debes saber. Foto: AP/Matt Sayles, archivo

Concierto de Juan Gabriel en el Zócalo 2025: horario, calles cerradas y todo lo que debes saber

“Le voy a empezar a cobrar”: Ángela Aguilar reclama a Nodal que no asiste a sus conciertos, pero ella sí va a todos los de él. Foto: Carlos Mejía / El Universal / AFP

“Le voy a empezar a cobrar”: Ángela Aguilar reclama a Nodal que no asiste a sus conciertos, pero ella sí va a todos los de él

Kim Kardashian: EFE

Kim Kardashian luce su figura en un espectacular traje de baño blanco en la playa

[Publicidad]