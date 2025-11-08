El presidente francés Emmanuel Macron promete recuperar las joyas robadas del Louvre

El presidente francés, Emmanuel Macron, reiteró el viernes durante su visita a México que las joyas históricas robadas en el Louvre serán recuperadas y prometió que se revisará la seguridad del museo parisino.

"Hemos empezado a detener a parte de la banda que llevó a cabo este robo. Las joyas serán recuperadas, serán detenidos, serán juzgados", aseguró el jefe del Estado a la cadena Televisa durante su paso por Ciudad de México, una de las etapas de una gira por América Latina.

"Lo sucedido, y que ha sido un impacto para todo el mundo, es una oportunidad para salir aún más fortalecidos", declaró Macron.

El 19 de octubre, unos delincuentes lograron introducirse en el museo y robar en pocos minutos joyas valoradas en 88 millones de euros. Las piezas siguen sin aparecer y cuatro sospechosos han sido imputados y encarcelados.

Entre las ocho piezas "de un valor patrimonial incalculable", según las autoridades, se encuentra la tiara de la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, que tiene unos 2 mil diamantes.

El Tribunal de Cuentas francés criticó este semana la gestión del museo en los últimos años asegurando que había descuidado la seguridad en favor de políticas para atraer más público.

"La seguridad del Louvre será totalmente replanteada", aseguró Macron el viernes, mencionando el ambicioso plan de renovación del museo anunciado en enero, que entre otros creará una nueva puerta de acceso y una sala dedicada exclusivamente a la Mona Lisa de Leonardo da Vinci.

El viernes la pinacoteca más visitada del mundo presentó "medidas de urgencia" como la creación de un "coordinador de seguridad" y el despliegue de cámaras de vigilancia adicionales.