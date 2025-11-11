Más Información
Detienen a 6 militares involucrados en la muerte de las niñas Leidy y Alexa en Sinaloa; FGR dará seguimiento al caso, dice
Tras un año, diputados instalan Comité de Ética; sancionará a legisladores y difundirá principios de conducta
Bajan 37% los homicidios dolosos en México: Gabinete de Seguridad; 32 asesinatos menos al día desde hace 13 meses
Zacatecas destaca por baja en homicidios dolosos: SESNSP; Guanajuato encabeza la lista con más asesinatos
Hallan sin vida a niña de 4 años desaparecida tras agresión armada en Juchitán, Oaxaca; hay 3 detenidos
Secretaría de Economía justifica alza de arancel al azúcar: es para proteger producción y frenar importaciones
Caso Carlos Manzo: "El protocolo no falló", asegura Defensa; no se logró aplicación completa porque el alcalde no aceptó, señala
Se han celebrado acuerdos reparatorios con 78 víctimas tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa: Fiscalía CDMX
En ausencia de Donald Trump en la COP30, el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, se hizo presente este martes en Belém para defender la lucha contra el cambio climático y, de paso, arremeter contra su némesis político.
Estados Unidos, la mayor economía mundial y segundo emisor de gases de efecto invernadero después de China, está ausente por primera vez en una conferencia climática mundial.
Contrariamente a los estudios científicos, Trump considera el calentamiento como la "mayor estafa" de la historia, a la vez que promueve la explotación de los combustibles fósiles.
Lee también Una noche azul que sacude a Trump
Newsom, posible candidato a las presidenciales de 2028, tuvo en la COP30 una agenda y una atención a la altura de un dirigente nacional, con reuniones con el presidente de la COP30, el brasileño André Correa do Lago, entre otros.
Además, aprovechó la oportunidad para disparar contra su oponente republicano.
"Está redoblando su estupidez", dijo el gobernador. Pero "Trump es temporal", agregó.
En la ciudad amazónica de Belém, Newsom dejó claro que los demócratas anhelan volver al Acuerdo de París para limitar el calentamiento global.
Un presidente del Partido Demócrata regresaría al acuerdo "sin dudarlo", dijo Newsom a periodistas ante una pregunta de la AFP.
"Es un compromiso moral, una necesidad económica, es ambas cosas, y es una abominación que se haya retirado dos veces", agregó el gobernador durante una visita a un centro de bioeconomía de Belém.
Lee también Espías en Silicon Valley, el botín tecnológico en EU
Allí degustó especialidades de la culinaria amazónica, como el açaí y el cupuaçu, dos frutas locales.
Trump retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París en su primer período de gobierno, entre 2017 y 2021. En su segundo mandato, la decisión se hará efectiva en enero de 2026.
Newsom, de 58 años, recalcó que California obtiene actualmente dos tercios de su electricidad de energías renovables.
"Intimidación indirecta"
Aunque el gobierno de Trump no envió una delegación a la COP30, algunos dirigentes locales y regionales estadounidenses acudieron a Belém para representar al país, como Newsom y la gobernadora de Nuevo México, la también demócrata Michelle Lujan Grisham.
El objetivo, dijo Grisham, es "mostrar que cuando el gobierno federal se compromete, nosotros hacemos más, y cuando se desentiende, (también) hacemos más".
La costarricense Christiana Figueres, una de las arquitectas del Acuerdo de París, dijo el martes que la COP30 era mejor sin Trump.
"Es positivo. Deben de trabajar a través de los saudíes, como lo han hecho en otros contextos. Pero no están aquí en persona (...) y no podrán ejercer su intimidación directa. Sin duda, (lo harán de forma) indirecta", dijo.
desa/mgm
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]