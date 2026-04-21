La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informa que, tras el aterrizaje de emergencia del globo aerostático en las inmediaciones de la Zona Arqueológica de Teotihuacán, el "personal de la Comandancia del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se trasladó al lugar para recabar más información y aplicar las sanciones correspondientes".

"Por este hecho, se inició la investigación administrativa del incidente", señala el comunicado emitido por la AFAC.

La agencia destaca que "a las 9:15 se reportó el aterrizaje del globo aerostático de la empresa Ballons Paradise", suceso ocurrido junto a la Pirámide del Sol, a un costado de la Calzada de los Muertos. Añadieron que "durante la maniobra, no se reportaron personas lesionadas".

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El accidente sucedió mientras el lugar permanece sin acceso al público tras el ataque armado ocurrido el lunes 20 de abrol en el que perdieron la vida dos personas, entre ellas el atacante.

La AFAC informó que se inició la investigación administrativa del incidente. | Foto: Especial.

¿Qué ocurrió con el globo que aterrizó en Teotihuacán?

El globo despegó de la zona pasando las 8:30 AM, cuando ya no tienen permitidos los vuelos, debido a las condiciones del clima y la falta de corrientes de aire adecuadas. Inicialmente, sobrevoló las pirámides a gran altura; no obstante, parece que se quedó sin combustible, por lo cual intentó salir del área arqueológica, pero no lo logró.

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La aeronave, al estar frente a la Pirámide de la Luna, intentó ascender sin éxito en diversas ocasiones, por la falta de viento. Finalmente, aterrizó abruptamente a un costado de la Pirámide del Sol.

🔴¡#Aterrizaje de emergencia en #Teotihuacán!

Un #globoaerostático despegó a las 8:30 horas, cuando los vuelos no se autorizan por condiciones climáticas

👱‍♂️Viajaban 3 #turistasestadounidenses; no hay lesionados

🖊️Emilio Fernández

➡️https://t.co/3feZpEGNsh pic.twitter.com/fu7TkSjN31 — El Universal Estado de México (@Univ_Edomex) April 21, 2026

Los representantes intentaron ingresar por la puerta número tres y cuatro para recuperar el globo, pero, debido a las investigaciones en curso por el tiroteo del día anterior, no les permitieron el acceso hasta pasadas las 10 de la mañana.

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Protección Civil del Estado de México comunicó que en el globo aerostático estaban tres personas de nacionalidad estadounidense, además del piloto. Ninguno presentó lesiones.

Hasta el momento no hay comunicados ni en el sitio, ni en las redes sociales de Ballons Paradise.

Tiroteo en Teotihuacán

El lunes, un hombre con un arma abrió fuego desde la cima de la Pirámide de la Luna, atentando contra los turistas que se encontraban en el sitio.

El atacante, identificado como Julio César “N”, asesinó a una mujer de nacionalidad canadiense y causó heridas de bala a otros siete extranjeros.

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Además, seis personas sufrieron lesiones por caídas al intentar salvaguardarse. Según informaron autoridades mexicanas, el tirador acabó por quitarse la vida.

Especialistas y agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) y de su homólogo del Estado de México (FGJEM) continúan con los peritajes.

Con información de Emilio Fernández.

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