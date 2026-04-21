La Comisión Permanente de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) inició un procedimiento administrativo sancionador en contra de la diputada local de Morena, Brenda Ruiz, y en contra de la concejal en Benito Juárez, Sofía Vélez, por presunta promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y uso indebido de programas sociales.

Lo anterior, porque ambas servidoras públicas promocionaron su nombre, imagen y cargo en flyers en donde se invitaba a vecinas y vecinos de Benito Juárez a acudir a una jornada de vacunación contra el sarampión el pasado 19 de febrero.

Las integrantes de la Comisión determinaron que existen indicios suficientes para tener por acreditada, en esta etapa del proceso, la existencia y difusión de la propaganda denunciada, atribuible a la diputada local y concejala.

Lee también Caso Edith Guadalupe en CDMX: Qué pasó, quién es el detenido y qué dicen las autoridades

“Lo anterior, con base en el material probatorio aportado por la parte promovente, así como en las certificaciones instrumentadas por personal de la Oficialía Electoral de este Instituto, de las cuales se desprenden hechos que podrían constituir actos de distribución y difusión de propaganda, con la posible consecuencia de promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y uso indebido de programas sociales”, señala el expediente aprobado.

Los flyers denunciados también contenían las frases: ‘¡Vacúnate contra el sarampión!’, ‘¡Vacunación gratuita!' y ‘¡Trabajamos para la salud de tu familia!’.

“Es importante precisar que los razonamientos expuestos no constituyen un prejuzgamiento respecto de la existencia o inexistencia de las infracciones denunciadas, sino que corresponden al análisis preliminar que esta autoridad realiza en el marco de sus atribuciones. En esta etapa procesal no se emite un pronunciamiento sobre la responsabilidad de la persona señalada, sino únicamente se valoran los elementos indiciarios, con el propósito de determinar si existen condiciones para continuar con la investigación correspondiente”, se precisa en el expediente de queja.

Lee también VIDEO en Teotihuacan “¡Si os movéis, os sacrifico!": rehenes grabaron video sometidos en Teotihuacán

La Comisión Permanente de Quejas emplazó a Brenda Ruiz y Sofía Vélez para responder a este procedimiento.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/cr