Aunque la Ciudad de México recibirá el Mundial de 2026 “con una gran cantidad de población vacunada” contra el sarampión, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, reiteró su llamado para que quienes vengan a la Copa del Mundo “estén vacunados”.

Lo anterior, luego de dar a conocer que el 67% de la población de 0 a 49 años ya cuenta con la vacuna en la capital del país, tras la aplicación de dosis a 3.9 millones de personas.

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En conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria detalló que la estrategia que se implementará durante la justa deportiva, consiste en solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que emita los comunicados necesarios y solicite a sus embajadas “para que los que acudan al Mundial, de todas partes del mundo, puedan aplicarse la vacuna”.

Además, aseguró que se continuará con la vacunación durante todo el Mundial.

Por su parte, la secretaria de Salud, Nadine Gasman explicó que durante el Mundial se ofrecerá la vacuna contra sarampión a quienes estén en el rango de edad y no se hayan vacunado, habrá puestos de vacunación y se informará a través del Chatbot del Mundial.

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