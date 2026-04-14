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Aunque la recibirá el Mundial de 2026 “con una gran cantidad de población vacunada” contra el sarampión, la jefa de Gobierno, , reiteró su llamado para que quienes vengan a la Copa del Mundo .

Lo anterior, luego de dar a conocer que el 67% de la población de 0 a 49 años , tras la aplicación de dosis a 3.9 millones de personas.

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En conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria detalló que la estrategia que se implementará durante la justa deportiva, consiste en solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que emita los comunicados necesarios y solicite a sus embajadas “para que los que acudan al Mundial, de todas partes del mundo, puedan aplicarse la vacuna”.

Además, aseguró que se continuará con la vacunación durante todo el Mundial.

Por su parte, la secretaria de Salud, Nadine Gasman explicó que durante el Mundial se ofrecerá la vacuna contra sarampión a quienes estén en el rango de edad y no se hayan vacunado, habrá puestos de vacunación y se informará a través del Chatbot del Mundial.

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JACL/cr

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