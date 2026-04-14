El 67% de la población de 0 a 49 años de la Ciudad de México se ha vacunado contra sarampión, dio a conocer la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien confirmó que el brote está controlado sin que esto signifique bajar la guardia.

Explicó que desde agosto de 2025 —cuando se registraron los primeros casos en la ciudad— a la fecha, se ha vacunado a 3.9 millones de personas en la ciudad.

En conferencia en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria afirmó que cuando inició el brote en Chihuahua el año pasado, se puso en marcha una gran campaña de vacunación, ante el posible impacto que podría haber en la ciudad por la gran cantidad de gente que habita y transita por el territorio, por lo que se desplegó vacunación en escuelas y sitios públicos.

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“Desde la detección de los primeros casos en la Ciudad de México se aceleró la estrategia. Nosotros empezamos en agosto (del año pasado) cuando teníamos dos casos, no de muerte”, dijo.

A un par de meses del Mundial de 2026, Brugada Molina afirmó que pedirá que quienes vengan a la justa deportiva “vengan vacunados”.

En su oportunidad, la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman Zylbermann, resaltó que a la fecha se han notificado 806 casos de sarampión en la CDMX, así como dos defunciones confirmadas y documentadas. La mayor cantidad de casos de sarampión corresponde a personas de entre 25 y 39 años, precisó.

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Diez mil personas diarias han sido inmunizadas contra el sarampión

El pasado 7 de abril, EL UNIVERSAL publicó en sus páginas que con un promedio diario de 10 mil personas inmunizadas contra sarampión, en la CDMX se había “logrado el objetivo de la vacunación” y se había conseguido un nivel de inmunidad “importante” entre la población, de acuerdo con la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman Zylbermann.

En entrevista con esta casa editorial, la secretaria precisó que eso no significaba detener el llamado a aplicarse el biológico.

El 24 de febrero pasado, la secretaria precisó que la meta de vacunación para alcanzar la inmunidad en la CDMX era de 2 millones 40 mil dosis aplicadas, de las cuales, hasta entonces se habían aplicado un millón 461 mil 592, mientras que para el pasado 1 de abril se habían superado los dos millones.

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