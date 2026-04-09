Del 1 de enero al 8 de abril de 2026 se han confirmado 8 mil 901 casos de sarampión, y 21 mil 860 casos posibles, de acuerdo con datos del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática, de la Secretaría de Salud (Ssa).

Los casos confirmados en lo que va de 2026 representan un aumento de 137%, comparado con el total de casos reportados en todo el 2025 (6 mil 464 contagios).

En lo que va del 2026, Jalisco es la entidad que concentra el mayor número de contagios, con 5 mil 138 casos confirmados de sarampión, y 8 mil 492 casos probables; así como tres muertes por dicha enfermedad.

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Entre los estados con mayor número de casos se encuentra también Chiapas, donde se han registrado 730 casos confirmados de sarampión y 2 mil 102 probables; la Ciudad de México, con 712 contagios confirmados, mil 967 casos probables y una muerte; y el Estado de México, donde se han confirmado 283 casos, y mil 16 casos probables.

Casos aumentan pese a estrategia de vacunación contra el sarampión

Como parte de la Estrategia Nacional para fortalecer la protección de la población, las instituciones del Sector Salud aplicaron 33 millones 905 mil 400 vacunas contra el sarampión en todo el país, desde el 1 de enero de 2025 y hasta el 3 de abril de 2026.

“Hoy podemos afirmar que el sarampión va claramente a la baja, pero debemos mantener la guardia alta”, afirmó Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, el pasado 31 de marzo.

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Pero datos oficiales muestran un incremento importante de los casos confirmados de sarampión, entre los reportados en 2025 y los registrados en los que va de 2026.

Inclusive, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha hecho hincapié en que México es el país más afectado por el sarampión en todo el continente americano, al registrar el mayor número de contagios y muertes.

“México es actualmente el país más afectado de la región, tanto en términos de morbilidad como de mortalidad”, señaló Daniel Salas, gerente ejecutivo del Programa Especial de Inmunización Integral de la OPS, en entrevista con EL UNIVERSAL, el pasado 23 de marzo.

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